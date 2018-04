Raro alinhamento cósmico revelou a estrela mais distante da Terra

Hoje às 15:45 Facebook

A luz da estrela ordinária mais distante da Terra identificada até ao momento viajou nove mil milhões de anos até ser vista do Planeta Azul, através do telescópio Hubble.

Invisível ao mais potente telescópio do Mundo, a estrela, identificada com a alcunha Ícaro, foi descoberta graças a um raro alinhamento cósmico, a ampliação gravitacional. Este fenómeno ocorre quando um objeto curva a luz dos objetos atrás, tornando os objetos na sombra mais brilhantes da perspetiva da Terra.

Situada a cerca de nove mil milhões de anos-luz da Terra, Ícaro foi descoberta quando outra estrela passou na linha de observação feita através do telescópio Hubble, A ampliação gravitacional pode aumentar um objeto até 50 vezes mais, mas neste caso os cientistas tiveram sorte: a nova estral foi ampliada mais de duas mil vezes, disseram os investigadores da Universidade da Califórnia (UC), em Berkeley.

"Uma simples estrela em primeiro plano, se alinhada precisamente com uma estrela em segundo plano, pode ampliar a estrela atrás milhares de vezes", observaram os investigadores. "Neste caso, uma estrela sensivelmente do tamanho do nosso Sol passou brevemente entre a linha de observação do Hubble e Ícaro, aumentando a luminosidade mais de duas mil vezes", lê-se no comunicado da UC.

"Pela primeira vez na História, vimos uma estrela individual normal - não uma supernova, uma explosão de raios-gama, mas uma simples e estável estrela - a uma distância de nove mil milhões de anos-luz", disse Alex Filippenko, astrónomo na UC e coautor do estudo. "Estas lentes são telescópios cósmicos espantosos", acrescentou.

"Podemos ver galáxias individuais no espaço, mas esta estrela está pelo menos 100 vezes mais longe do que a estrela individual mais próxima que podemos estudar, à exceção das explosões de supernovas", acrescentou Patrick Kelly, outro dos autores do estudo, publicado, segunda-feira, na revista "Nature Astronomy".

Ícaro, formalmente identificada como MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), apareceu a Kelly quando este seguia uma supernova (uma explosão estelar), conhecida como SN Refsdal, que havia descoberto em 2014, na constelação Leo, usando a mesma técnica de ampliação gravitacional, através de um pedaço de uma galáxia conhecida como MACS J1149+2223.

A equipa de Kelly examinou as cores irradiadas da luz de Ícaro e concluiu que se tratava de uma supergigante azul. Este tipo de estrela é mais massiva e larga que o nosso Sol, brilhando centenas ou milhares de vezes mais.

Ainda assim, Ícaro estava tão distante que os astrónomos nunca a teriam conseguido detetar sem uma ampliação poderosa. "Enquanto lentes estendidas, como um pedaço de uma galáxia, podem ampliar um objeto atrás até 50 vezes mais, objetos mais pequenos podem ampliar muito mais", como sucedeu neste raro acaso cósmico, explicaram responsáveis da UC, em Berkley.