Realidade virtual, a próxima guerra das redes sociais

Facebook e Google dominam muito do tempo que cada um de nós passa na Internet e é com naturalidade que avançam para novas conquistas no mercado digital. A realidade virtual é o próximo desafio e as duas empresas já disputam o trono.

No final de abril, o Facebook anunciou o lançamento do "Spaces", uma aplicação de realidade virtual, em que os utilizadores podem navegar, com os seus avatares, à semelhança do antigo "Second Life", por imagens e vídeos, em 360 graus.

Esta semana, Mark Zuckerberg deu mais um passo ao nível da realidade virtual. Para além de atualizar a app - os utilizadores passam a poder adicionar fotos e vídeos próprios ao ambiente -, lançou o "Oculus Go", que promete revolucionar por completo a experiência da realidade virtual. É o primeiro "headset" independente de smartphones ou computadores.

A empresa de Cupertino já havia lançado o "Oculus for Business", um serviço de realidade virtual destinado a empresas e que já conquistou a Audi e Cisco.

A Google foi uma das primeiras empresas a apostar no mercado da realidade virtual. Começou com o Google Glass. - menos sofisticado do que os óculos de realidade virtual que inundam o mercado -, mas o projeto nunca saiu da gaveta.

No final de setembro, através do Google Chrome tornou-se possível navegar em qualquer site em realidade virtual, com a ajuda dos "Google"s Daydream View headsets".

Mesmo no lançamento do Google Pixel 2, o novo smartphone da marca, a realidade virtual não foi esquecida. O vídeo de apresentação do telemóvel, disponível no YouTube, foi especialmente preparado para ser visualizado em realidade virtual. E os desenvolvimentos na câmara traseira, com modo retrato, foram pensados para as novas tecnologias.