Rede 5G começa a funcionar em grande escala na próxima semana na Coreia do Sul

Duas empresas sul-coreanas de alta tecnologia anunciaram, esta terça-feira, que alcançaram ótimos resultados em termos de transmissão de dados através da rede 5G, começando a operar em grande escala na próxima semana.

A principal empresa nacional de telecomunicações, a KT, e a gigante tecnológica Samsung Electronics explicaram que alcançaram uma velocidade de transmissão de dados de 1 gigabit por segundo através da rede comercial de 5G instalada em Seul pela KT.

A rede, tecnicamente operacional desde dezembro passado, começará a ser usada pelos utilizadores a partir de 5 de abril, data em que a Samsung lança na Coreia do Sul a versão do seu Galaxy S10 compatível com 5G.

Este smartphone é o primeiro dispositivo capaz de operar com a nova tecnologia que estará disponível no mercado global noutras concorrentes também nas próximas semanas.

"Foi uma conquista fundamental para ambas as empresas - demonstrando que a rede comercial 5G está pronta desde dezembro para fornecer uma velocidade de gigabit estável para os utilizadores finais", aponta o comunicado conjunto publicado esta terça-feira.

A KT também explicou que a rede móvel 5G está pronta para operar desde o final de março em 85 cidades do país, incluindo a região da capital Seul (onde quase metade dos 50 milhões de sul-coreanos vivem).