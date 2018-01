Ontem às 21:31 Facebook

O Facebook está a preparar mais uma mudança no "feed" e vai dar prioridade aos conteúdos partilhados pelos "amigos". Assim, poderá passar a ver menos notícias da página do JN no seu Facebook.

Se é fã da nossa página e quer estar informado sobre atualidade nacional e internacional pode avisar o Facebook que nos quer continuar a seguir.

Escolha "ver primeiro" para continuar a seguir o JN no Facebook Foto: DR

Para isso, abra a página de Facebook do JN e no menu "seguir" escolha "ver primeiro". Desta forma, vai continuar a receber no feed as notícias do JN.