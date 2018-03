Saiba quanto o Facebook ganha em cada clique que faz

Hoje às 14:53 Facebook

Tudo o que faz no Facebook tem um preço, mesmo que nunca lhe tenham pedido um único euro quando criou a sua conta. Por cada clique que faz está a contribuir para o enriquecimento da maior rede social da Internet. Mas agora consegue saber quando e como é que o Facebook ganha dinheiro por sua causa.

Abrimos o Facebook e viajamos pelo feed até que nos deparamos com as sapatilhas que queremos muito comprar. Ao clicar nesse post estamos a pagar a nossa entrada no Facebook. Mesmo não comprando qualquer artigo das publicações pagas, a rede ganha logo algum dinheiro com o nosso clique. A utilização gratuita das redes sociais ´e meramente aparente.

Em 2009, o Facebook teve cerca de 800 milhões de dólares de receitas em publicidade. Em 2017 os números dispararam. Só em receitas provenientes de publicidade, a rede social somou mais de 40 mil milhões de dólares. E é você que contribui para estes números estratosféricos.

Um grupo de investigadores espanhóis, da Universidade Carlos III, em Madrid, criou a extensão FDVT: Personal Data Valuation Tool For Faceboo Users , que contabiliza o total de dinheiro que o Facebook arrecada com os seus cliques.

A aplicação é gratuita e pode ser instalada em browsers como o Chrome ou o Firefox. Para ficar a saber quanto é que o Facebook ganha consigo apenas tem que instalar a aplicação e mantê-la ativa enquanto navega na rede social. A soma é automática e acontece instantaneamente.

Com um breve teste, podemos ver que é através dos posts pagos que a rede mais ganha, o que vai ao encontro dos elevados lucros através da publicidade. Mas o preço varia consoante a localização geográfica. Em Portugal, cada clique vale 23 cêntimos.

Já em Espanha, a rede ganha 43 cêntimos. Nos EUA, o valor do clique supera um euro. É no Japão, em que a rede ganha 1,70 euros, que o clique vale mais.