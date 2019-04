Sem redes e sem gasóleo

Hoje às 09:48 Facebook

No espaço de pouco mais de um mês, as redes do universo Facebook registaram falhas globais que deixaram grande parte dos seus utilizadores às escuras. Sem Facebook, Instagram ou WhatsApp, o que podemos reter das horas que passamos sem redes?

Primeiro em março, agora no passado domingo. Dois golpes na confiança dos utilizadores das plataformas sociais de Zuckerberg. Sem acesso a estas redes, os utilizadores dirigiram-se para o vizinho do lado: o Twitter. Foi através desta rede social que foram dados os alertas de que o Facebook, primeiro, e as outras duas redes, depois, estavam em baixo.

De acordo com o portal "Statista", o Twitter tem pouco mais de 320 milhões de utilizadores. Um número muito inferior aos mais de 2 mil milhões do Facebook ou dos 1,5 mil milhões do WhatsApp. Ainda assim, a rede de microblogging consegue ganhar alguns pontos nestes momentos de escuridão das gigantes do Facebook.

Esta falha aconteceu dias antes da greve que deixou Portugal sem combustível. Se nos dois dias de caos, com filas para abastecer, podemos perceber o quão dependentes estamos dos carros, os apagões do Facebook deveriam, pelo menos, deixar-nos a questionar a centralidade que tais plataformas assumem na nossa vida.

Uma reflexão importante quando é notícia o acesso ilegitimo do Facebook aos dados de 1,5 milhões de utilizadores.