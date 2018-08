Sessão de Mark Zuckerberg no Parlamento Europeu transmitida em direto

21 Maio 2018 às 14:48 Facebook

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, concordou em transmitir ao vivo a sessão pública desta terça-feira no Parlamento Europeu, na qual vai responder às questões sobre as políticas de partilha de dados da empresa.

O empresário norte-americano foi convocado para testemunhar perante os eurodeputados após o escândalo da Cambridge Analytica. Contudo, não ficou claro se a reunião de terça-feira com autoridades da União Europeia seria realizada com as portas fechadas ou diante do público.

Antonio Tajani, líder do parlamento, anunciou na segunda-feira, no Twitter, que a sessão será transmitida ao vivo para uma audiência de milhões de pessoas. "Discuti pessoalmente com o CEO do Facebook a possibilidade de transmitir a reunião", escreveu Tajani. "Tenho o prazer de anunciar que ele aceitou este novo pedido. Boas notícias para os cidadãos da UE ", acrescentou.

Antonio Tajani convocou Mark Zuckerberg, defendendo que os cerca de 2,7 milhões de cidadãos da UE afetados pelo escândalo de partilha de dados mereciam uma explicação completa. O Facebook admitiu no início deste mês que até 87 milhões de utilizadores podem ter tido os dados roubados pela Cambridge Analytica, que trabalhou para Donald Trump, durante a campanha de 2016.

A sessão acontece no momento em que a UE está a introduzir novas regras rígidas de proteção de dados, que o Facebook confirmou que vai cumprir. O Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que entra em vigor a 25 de maio, visa dar aos utilizadores mais controlo sobre como as informações pessoais são armazenadas e usadas online.

A audiência do Parlamento Europeu será realizada das 16.15 horas às 17.30 horas na terça-feira. Tajani vai também realizar uma reunião privada com Zuckerberg no mesmo dia.