Sim, até os traços do seu rosto o Facebook conhece

Ivo Neto Hoje às 16:38 Facebook

Twitter

Locais que visita, os seus amigos favoritos e até mensagens que troca por telefone. Estes são apenas alguns dos seus dados pessoais a que o Facebook tem acesso. E nem as linhas do rosto escapam a esta máquina que tudo conhece.

A mais recente polémica do Facebook deixou muita gente a perguntar: "Afinal, o que é que o Facebook sabe sobre mim?". A resposta é... muito. A maior rede social do mundo tem acesso a quase todos os elementos da sua pegada digital. Dados que fornece de forma gratuita para utilizar uma rede que, embora não lhe cobre qualquer euro, usa a sua identidade como moeda de troca.

Para ter acesso a tudo aquilo que o Facebook sabe sobre si, deve ir às "definições" e na coluna "Geral" escolher "Descarrega uma cópia dos teus dados do Facebook". Um link para descarregar o ficheiro vai ser depois enviado para o seu e-mail. É nesse ficheiro que pode ver todos os dados que o Facebook tem sobre si. Estes são apenas alguns:

- As coordenadas do seu rosto: Cada foto que publica com a sua cara tem informação. Esses metadados servem para o Facebook criar um perfil que torna mais simples o processo de identificar as fotos no Facebook. É por isso que, quando um amigo coloca uma foto consigo, o Facebook consegue saber que você está lá e sugerir que o marquem nela.

- Ligações telefónicas e mensagens de texto: A rede guarda todas as mensagens que trocou no Messenger e ainda mais. Alguns utilizadores de Android foram surpreendidos por no ficheiro terem encontrado informações sobre as mensagens trocadas por telefone. O Facebook já se defendeu explicando que isso apenas acontece com os utilizadores que concordaram partilhar a agenda telefónica com a rede social.

- Por onde anda, dentro e fora da rede: Todas as páginas que visitou, os links em que clicou e as interações que tem. É tudo guardado para ajudar a criar um perfil que serve para, entre outras opções, enviar publicidade direcionada. Mas a "espionagem" vai além do que faz na rede social. Se tem por hábito fazer "check-in" nos locais que visita, não se surpreenda por na lista estar o restaurante onde jantou ontem.

- Os artigos que quer comprar: É na secção "Seus interesses" que o Facebook tem listados aqueles que considera serem os seus assuntos favoritos com base nas interceções na rede e em sites, ou aplicações, que fez partir do Facebook. Tudo isto ajuda a criar o seu perfil digital, facilitando a distribuição segmentada de publicidade.

-Fotos guardadas no telemóvel: Quando aceita sincronizar as fotos que tem no telemóvel com a aplicação do Facebook está a dar autorização para que a rede social aceda às imagens como quer. E o que é que faz? Cria uma pasta onde guarda todas as imagens. E quando as apaga do telemóvel não significa que elas desapareçam do Facebook.

- Sair não significa ser esquecido: E se pensa que ao sair do Facebook, uma tarefa quase impossível, os seus dados desaparecem da rede social...está enganado. Por ser uma rede social, a relação entre utilizadores é o ponto mais valorizado. Isto significa, por exemplo, que todas as conversas que teve com um outro utilizador, assim como as fotos partilhadas por um dos seus amigos, mantêm-se na rede. Enquanto os seus amigos estiverem na rede é como se você também estivesse. Um contrato para a vida toda.