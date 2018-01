Pornhub duplica visitas após ameaça de ataque no Havai

Hoje às 16:53, atualizado às 16:57 Facebook

A ameaça de ataque com míssil balístico que pairou sobre o Havai no último fim de semana gerou grandes níveis de tensão. Depois da confirmação de que se tratava de um falso alarme, o site de pornografia Pornhub viu o número de visitas duplicar naquela região.

O site de pornografia Pornhub revelou dados que demonstram um nível de visitas pouco comum nos minutos seguintes à ameaça de ataque no estado do Havai, nos EUA, no sábado.

O alto número de visitas após a revelação de que se tratava de um falso alarme contrasta com a abrupta redução, menos 77% de visitas, nos minutos seguintes ao alarme inicial. As autoridades daquele Estado justificaram o alarme como sendo resultado de uma falha humana. O alarme provocou o caos, numa altura em que os EUA vivem momentos de tensão com a Coreia do Norte.

Os números apresentados pelo Pornhub contrastam com o que foi revelado há poucos meses e que demonstra que atualmente há menos pessoas a consumir pornografia do que acontecia há dez anos.