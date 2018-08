Twitter aconselha utilizadores a mudar a palavra-passe

AC 04 Maio 2018 às 08:25 Facebook

O Twitter aconselha os utilizadores a mudar a palavra-passe. Segundo a empresa, foi detetada uma falha que deixou algumas "passwords" expostas.

"Por precaução, aconselhamos que alterem a vossa palavra-passe em todos os serviços em que a possam ter utilizado", informou aquela rede social, através de mensagem no Twitter de cada utilizador.

Segundo a empresa, uma investigação interna revelou uma falha que pode ter comprometido a encriptação da palavra-passe dos utilizadores. Recomenda, assim, a alteração da password do Twitter e de serviços como o TweetDeck.

"Quando escolhe uma palavra-passe para a conta de Twitter, usamos tecnologia que a mascara para que nenhuma outra empresa a consiga ver", explicou o diretor de tecnologia do Twitter, Parag Agrawal. "Recentemente identificamos um bug que guardava as palavras-passe num arquivo interno sem estarem mascaradas", revelou, numa publicação no blogue daquela rede social.

"Por um excesso de precaução, pedimos que considerem mudar a palavra-passe em todos os serviços que a tenha usado", acrescente o texto de Parag Agrawal.