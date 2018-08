Uber vai lançar "botão de emergência" na aplicação

16 Maio 2018 às 07:42 Facebook

Twitter

A Uber vai lançar uma série de novos procedimentos de segurança e recursos, incluindo um botão na aplicação ligado diretamente aos serviços de emergência dos EUA.

Numa publicação no site oficial, a empresa anunciou: "Estamos a lançar um novo botão de emergência na aplicação que vai comunicar automaticamente a localização do carro a um centro do 911 [número de emergência nos EUA]".

Outra inovação que a empresa de tecnologia revelou será a funcionalidade que permitirá que os familiares e amigos monitorizem as viagens na Uber. "Adicionamos um recurso que permite que os passageiros partilhem informações da viagem com até cinco contactos confiáveis, por isso haverá vários pares de olhos em cada viagem", escreveu a empresa.

A Uber enfrentou uma intensa investigação das suas práticas de negócios nos últimos seis meses. Em setembro de 2017, Londres tornou-se a primeira cidade do Reino Unido a recusar a renovação da licença da empresa. A Transport for London concluiu que a empresa não estava em condições de ter uma licença em Londres, dizendo que tomou a decisão com base em "implicações de segurança pública". York e Brighton, no Reino Unido, seguiram a mesma decisão.

Também em 2017, o governo libanês alertou as pessoas para não usarem a Uber, mas para usar os táxis "tradicionais" depois de um motorista da Uber ser preso pelo assassinato da diplomata britânica Rebecca Dykes.

Na publicação no site, a empresa reconheceu que "manter a confiança do público e recuperar o respeito dos clientes é mais do que novos produtos e políticas. Requer autorreflexão e disposição".

Além das novas soluções tecnológicas, a Uber está a verificar os antecedentes criminais dos motoristas e respetivos veículos uma vez por ano. A empresa também mudou os procedimentos relativos às alegações de agressão sexual, tendo deixado de exigir arbitragem obrigatória por reclamações individuais de passageiros.

A companhia também já se comprometeu a publicar um "relatório de transparência de segurança" para incluir dados sobre agressões sexuais e outros incidentes.