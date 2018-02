Uma aldeia portuguesa entre as mentiras que mais duraram na Wikipédia

Hoje às 13:12 Facebook

A Wikipédia tem um exército de editores que patrulha os mais de 46 milhões de artigos disponíveis nesta enciclopédia gratuita. Apesar de todos os esforços, há histórias falsas que passam. O "El País" revelou uma lista de cinco mentiras que estiveram online durante mais de uma década.

São várias as tentativas de enganar os leitores da Wikipédia. Até a gigante Vodafone já foi apanhada a mentir. Criou uma falsa entrada sobre o Boraó, uma suposta celebração nas Filipinas. Esta criação fez parte da estratégia de marketing da campanha de Natal.

A enciclopédia tem uma lista com as mentiras publicadas pelos cibernautas. A maioria é descoberta em poucos minutos e logo apagada, mas há registos que duraram mais de dez anos.

1- Bine, um demónio mitológico

É o artigo falso que durou mais tempo: 12 anos e quatro meses, até que foi apagado em agosto. Diz respeito a um suposto demónio da mitologia acadiana, relacionada com o primeiro Estado mesopotâmico semita,na região de Acádia. O demónio seria filho de um carpinteiro e tinha morrido e ressuscitado. "Não tinha qualquer referência e era claramente uma mentira", disse Doug Weller, o editor que apagou esta entrada. As semelhanças a Jesus Cristo - ser filho de um carpinteiro e ter uma segunda vida - nada têm a ver com a mitologia arcadiana.

2- Milk Studios, uma empresa sueca falsa

Durante 11 anos e oito meses, a Wikipédia contou com esta entrada, que dizia respeito a uma empresa com 30 anos de experiência, especializada em produtos de papelaria, que contava com 12 fábricas na Suécia, Noruega e EUA.

Foi denunciada por Sam Sailor, que achou estranha a ausência de fontes capazes de provar a existência de uma empresa com três décadas de existência.

3- O valente soldado que inventou o "cream soda"

O artigo esteve na enciclopédia 11 anos e cinco meses e contava a história de George K. Broomhal, um general que lutou pelos unionistas na guerra civil norte-americana. Mas era tudo mentira, não existindo qualquer registo histórico que prove a sua existência ou que seja ele o responsável pela invenção do "cream soda", uma bebida doce com sabor a baunilha.

4- A série da HBO que nunca existiu

A entrada, que se manteve online entre 13 de agosto de 2005 e 19 de julho de 2016, dava conta da série Sheer Perfection, que a HBO iria estrear em 2006, sobre a vida de duas famílias: os Williams e os Ellis. A própria Wikipédia explica que não há qualquer registo no catálogo da HBO que prove a existência da série.

5- O falso violador de Nova Orleães

"Jack Robichaux foi um violador do século XIX, que atormentou a cidade de Nova Orleães. A maioria das vítimas eram mulheres com peso a mais". O artigo sobre o suposto violador começa desta forma e esteve disponível na rede dez anos e um mês, quando foi descoberta, em setembro, de 2015. Nos registos da cidade não há qualquer dado sobre este violador que seria um amante de jazz.

Portugal entre as histórias falas da Wikipédia

Mesmo não figurando no topo da tabela das mentiras que mais tempo duraram na Wikipédia, Portugal tem duas entradas nesta lista. Manão diz respeito uma alegada aldeia portuguesa, perto da fronteira com Espanha, que teria um castelo construído a mais de um quilometro acima do nível da água do mar. Em 2006, esta aldeia, com 231 habitantes, teria mesmo recebido mais de 23 mil visitantes. Esteve disponível mais de quatro anos e foi apagada em abril, de 2007.

A batalha de Bicholim, entre 1640 e 1641, teria envolvido os governantes portugueses em Goa e o Império Maratha. Conseguiu enganar vários leitores durante mais de cinco anos.