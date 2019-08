Vai ser desligada a webcam mais antiga do mundo

Hoje às 18:18 Facebook

A "FogCam" foi instalada em 1994 por Jeff Schwartz e Dan Wong para observar a evolução meteorológica no campus da Universidade de São Francisco. Agora, passados 25 anos, a webcam mais antiga do mundo vai ser desligada.

Segundo Jeff, a "FogCam" foi inspirada pela webcam ao vivo criada na Universidade de Cambridge em 1993, onde se podia ver apenas uma chávena de café, e usaram o projeto como uma maneira de praticar a codificação e familiarizar-se com a tecnologia ainda recente da world wide web.

A câmara do café de Cambridge foi desligada em 2001. A "Fogcam" continuou a transmissão quase continuamente desde então, com pequenos intervalos para manutenção. Agora, os criadores da "FogCam" revelaram que o projeto vai ser desativado, no dia 30 de agosto, porque não há bons lugares onde colocar a webcam.

"A verdade é que não temos um bom ponto de vista ou um lugar para pôr a câmara. A universidade tolera, mas não apoia o projeto, então temos que procurar locais seguros por conta própria", disseram os criadores da FogCam.