Vai ser possível apagar o passado no Facebook

É uma das ferramentas mais esperadas pelos utilizadores do Facebook e vai ser disponibilizada ainda este ano. David Wehner, diretor-chefe financeiro da rede social, confirmou que vai ser possível apagar o histórico de navegação na rede social.

Foi em maio de 2018, pouco depois do escândalo que envolveu o Facebook e a Cambridge Analytica, que Zuckerberg prometeu o lançamento de uma ferramenta que permitiria apagar o histórico da rede social, de forma a salvaguardar a privacidade dos utilizadores.



A implementação foi atrasada, mas deverá ser realidade em 2019. O anúncio foi feito por David Wehner, durante uma reunião com investidores, esta semana.



Com esta ferramenta os utilizadores vão conseguir saber para que sites e aplicações o Facebook envia os dados privados.

Vai, ainda, ser possível apagar dados da conta e impedir que o Facebook os armazene. No fundo, vai ser mais complicado para sites externos saberem o que fazemos na rede social. É quase como se estivéssemos a apagar os cookies num browser.

Trata-se de uma decisão arriscada para a rede social, principalmente no que toca à publicidade. É que estes são os dados usados para o envio de anúncios direcionados, uma das maiores fontes de receitas da empresa.