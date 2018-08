Web Summit está a negociar com "muitas cidades" para edição 2019

15 Maio 2018 às 11:22 Facebook

Twitter

A organização da conferência de empreendedorismo e tecnologia Web Summit está "em negociações com muitas cidades" para a edição 2019.

Quanto se prepara a última das três edições previstas em Portugal, no âmbito do contrato que admite a realização de mais duas, às perguntas sobre o futuro, o diretor de Comunicação Estratégica, Mike Harvey, respondeu: "Há negociações sobre onde vamos estar no próximo ano e o que eu posso dizer é que essas negociações estão a decorrer. Estamos em negociações com muitas cidades".

Para o evento de 2018, que decorrerá entre 05 a 08 de novembro, novamente no Parque das Nações (Lisboa), a organização espera cerca de 70 mil pessoas, mais 10 mil do que no ano passado e garante que haverá condições para receber toda a gente.

"Sim, conseguimos trabalhar com o espaço que temos: a Altice Arena, a FIL, que são ambos locais fantásticos. Podemos trabalhar, de forma criativa, para garantir que todos cabem e que todos têm uma experiência ótima", garantiu à Lusa.

A Altice Arena, a FIL, são ambos locais fantásticos

Mike Harvey manifestou-se ainda certo de que mais países vão estar representados, esperando-se que estejam mais de 170 nacionalidades presentes em Lisboa.

Nos objetivos da organização estão um maior número de mulheres dentro e fora dos palcos, bem como de jovens e o aprofundar do trabalho para possibilitar a presença de "startups" portuguesas na conferência.

Vêm a Lisboa presidentes executivos de "gigantes" seguradoras e companhias aéreas

Dos primeiros nomes revelados, Harvey destacou a presença de presidentes executivos de "gigantes" seguradoras e companhias aéreas, recordando que, no passado, já marcaram presença representantes destes setores, mas em 2018 há nomes com "posições de relevo".

O responsável notou que sobem ao palco da Web Summit os setores "cujo curso normal está a ser interrompido pela tecnologia" e que voltarão a ser discutidos os desafios e as oportunidades que a tecnologia traz.

No total serão 1200 oradores, lembrou Mike Harvey, garantindo que se seguirão "muitas surpresas" à semelhança do que se tem passado, incluindo o inesperado discurso do físico Stephen Hawking na abertura da edição de 2017.

Web Summit vai ter 1200 oradores e "muitas surpresas"

Mas os nomes agora anunciados, como Young Sohn, presidente da Samsung Electronics, John Collison, cofundador da Stripe, e Devin Wening, presidente executivo (CEO) do eBay, são de personalidades que nunca estiveram no palco da conferência. "Evan Williams, cofundador do Twitter [rede social] e CEO do Medium, é uma figura muito significativa e fala muito raramente na Europa", sublinhou.

Questionado sobre a estratégia para garantir estes oradores de renome, Harvey afirmou "não querer revelar muitos segredos".

"Nós pedimos de forma muito respeitosa e os oradores percebem que a Web Summit é uma oportunidade extraordinária de alcançar uma audiência muito grande", acrescentou.

Nos planos da organização estão "mais dois ou três novos palcos, "mas que ainda são segredo atualmente", tal como ainda não pode ser desvendado o local da Surf Summit, que tem decorrido na Ericeira.

Segundo a organização, na segunda edição do evento em Portugal, em 2017, participaram 59115 pessoas de 170 países, entre os quais mais de 1200 oradores, duas mil "startups", 1400 investidores e 2500 jornalistas.

A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa por três anos, com possibilidade de mais dois de permanência na capital portuguesa.