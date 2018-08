WhatsApp cria serviço de mensagens pago para empresas

Hoje às 15:45 Facebook

A rede social WhatsApp está a mudar drasticamente o seu serviço de forma a rentabilizar a aplicação de mensagens instantâneas. Vai ter agora um serviço pago para empresas.

O WhatsApp Business, uma versão criada para ser utilizada por empresas, vai acabar com uma das principais características da aplicação. Neste novo modelo, a app deixa de ser gratuita e os utilizadores terão que pagar por cada mensagem e em caso de não responderam aos clientes, serão mesmo multados.

Apesar de ainda não ser muito claro o modelo que o WhatsApp pretende seguir, o objetivo principal parece ser claro. Rentabilizar uma aplicação com mais de dois milhões de seguidores em todo o Mundo. Segundo avança o "ABC", neste momento já existem três milhões de empresas interessadas neste novo serviço.

Dependendo dos países, os utilizadores terão que pagar até 1 euro por mensagem enviada. A empresa, que foi adquirida pelo Facebook em 2014, também vai cobrar quando os utilizadores se atrasarem a responder aos clientes.

Entre as novidades, a rede social vai passar a ter contas verificadas, tal como acontece com o Twitter e o Facebook, de forma a tornar a experiência dos utilizadores mais segura. Quem adquirir este serviço poderá ter acesso a respostas automáticas e as empresas vão poder ver as estatísticas para medir o impacto das mensagens junto dos clientes.