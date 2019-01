WhatsApp restringe a partilha de mensagens por utilizador

Hoje às 19:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os utilizadores da aplicação WhatsApp serão impedidos de encaminhar mensagens para mais de cinco pessoas ou grupos.

O WhatsApp vai limitar o número de vezes que uma mensagem pode ser enviada pela mesma pessoa. Até agora, a mesma mensagem podia ser encaminhada para 20 destinatários, mas foi reduzida para cinco, anunciou a empresa num evento em Jacarta, na Indonésia.

"Decidimos o número cinco porque acreditamos que este é um número razoável para alcançar amigos próximos e ajudar a evitar abusos", disse Carl Woog, ao jornal "The Guardian". O objetivo passa também por limitar a propagação de notícias falsas.

A empresa tomou a decisão de alargar as restrições a todo o mundo depois de, em julho passado, ter introduzido esta política na Índia, na sequência de série de homicídios ocorridos no país relacionados com noticias falsas que circulavam na aplicação. A Índia é maior mercado da aplicação, com mais de 200 milhões de utilizadores.

Críticos dizem que o mecanismo de envio de mensagens do WhatsApp tem ajudado, em parte, na disseminação de notícias falsas, devido à forma como a aplicação exibe as mensagens enviadas.