Youtube passa a avisar quando vídeos forem pagos por Estados

A rede social YouTube vai avisar os internautas quando os vídeos divulgados na plataforma forem oriundos de meios de comunicação financiados por Estados, em mais uma tentativa de resposta às críticas sobre a sua gestão de conteúdos.

Desde há meses que as redes sociais estão sob críticas, acusadas em particular de deixarem pulular conteúdos duvidosos, em particular notícias falsas ('fake news' em inglês).

As empresas de redes sociais Facebook, Twitter ou Google, que possui a Youtube, lançaram-se em várias tentativas de melhoria da qualidade dos seus conteúdos e comunicam muito a este propósito.

Sob crítica esteve em particular a utilização destas plataformas por alguns meios considerados pelos EUA como correias de transmissão do poder russo, como a cadeia televisiva RT.

O Kremlin é acusado pelos EUA de ter querido interferir na campanha eleitoral das presidenciais norte-americanas em 2016, ao utilizar as redes sociais para difundir informações falsas, o que Msocovo desmente.

"Uma grande prioridade para nós em 2018 é oferecer maior transparência" a todos os utilizadores (anunciantes, comunicadores e espetadores) do YouTube, afirmou fonte da empresa, em comunicado publicado no seu blogue oficial.

"Vamos começar hoje (sexta-feira) a fazer menção aos vídeos provenientes de meios de comunicação que recebem financiamentos públicos de um governo", acrescentou, avançando que esta funcionalidade "de momento" está apenas disponível nos EUA.

Entre outras medidas tomadas nos últimos meses para limpar os seus conteúdos, a YouTube suprimiu totalmente 150 mil de crianças, onde eram feitos comentários de caráter pedófilo, e introduzir regras mais apertadas para a colocação de publicidade.