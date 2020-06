Lentes fabricadas com seda de aranha permitem tirar fotos dentro do corpo

JN Hoje às 19:51 Facebook

Um tipo específico de seda de aranha, chamado seda de linha de arrasto, pode ser usado para fabricar lentes para capturar imagens de alta resolução do interior de tecidos biológicos.

Cheng-Yang Liu, da Universidade Nacional Yang-Ming, em Taiwan, e os colegas usaram seda arrastada de aranhas Pholcus phalangioides para criarem uma estrutura sobre a qual se podem construir lentes.

Estas lentes podem ser úteis para capturar imagens em objetos à nanoescala, como vírus ou tecidos vivos. Segundo frisou Liu, já que as lentes são fabricadas com materiais não tóxicos, podem ser usadas com segurança no interior do corpo.

Para criarem a lente, cobriram um fio de seda de aranha em cera e, depois, adicionaram-lhe resina transparente. A resina formou uma cúpula pendurada na fibra e, de seguida, os investigadores levaram a estrutura a um forno ultravioleta. As lentes tinham apenas alguns micrómetros de diâmetro, perto do tamanho de um glóbulo vermelho.

A equipa de Cheng-Yang testou as lentes utilizando luz laser e produzindo uma espécie de feixe chamado nanojet fotónico, feixe de luz incrivelmente estreito que pode ser focado em diferentes distâncias da lente.