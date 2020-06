Luís Mariz: Há 20 milhões que o seguem 24 horas por dia

Sara Gerivaz Hoje às 08:58 Facebook

Luís Mariz, brasileiro nascido na Póvoa de Varzim, admite tirar bom dinheiro à custa das redes sociais.

Loiro, olhos azuis, sorriso fácil e apaixonado pelo mundo da Internet. Luís Mariz é o ídolo de milhares de crianças e jovens e reúne, só no TikTok, mais de 6,5 milhões de seguidores. Somando os fãs de todas as redes sociais, o jovem de 21 anos conta perto de 20 milhões. O dobro da população portuguesa. "É muita coisa. Nunca pensei ter tanto alcance e reconhecimento", atira Luís, com o sotaque dividido entre os dois países do coração. Com mãe portuguesa e pai brasileiro, nasceu na Póvoa de Varzim e com 14 anos cruzou o Atlântico para viver com o pai.

A escalada para o sucesso rompeu inocente através do YouTube. "Começou tudo por brincadeira, mas deu mais certo do que eu imaginava", conta ao JN. Com 15 anos, divertia o público com desafios e questões de adolescentes. Aos 17 anos, publicou o primeiro livro "Fala, Galeraaa!", onde abordou as saudades da mãe e a vida em Portugal.