O empresário português Mário Ferreira vai ao espaço na próxima quinta-feira. O CEO da Douro Azul vai fazer parte missão NS-22 da empresa espacial privada Blue Origin.

A tripulação inclui cinco outras pessoas além do português. Coby Cotton, co-fundador do canal de Youtube "Dude Perfect", Vanessa O'Brien, a primeira mulher a chegar ao ponto mais alto e ao mais profundo da Terra, Clint Kelly III, especialista nas áreas das ciências computacionais e robótica, Sara Sabry, engenheira mecânica e biomédica que será a primeira pessoa do Egipto no espaço, e Steve Young, CEO da Young"s Communications LLC, a maior empresa de telecomunicações do estado norte-americano da Florida.

Esta missão será o sexto voo humano para o programa​​​​​​New Shepard, o terceiro voo este ano, e o 22º da sua história, mas a data ainda não foi anunciada.