Mário Ferreira vai levar garrafa de vinho do Porto ao espaço

JN Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O empresário português Mário Ferreira, que vai ao espaço na próxima quinta-feira, relatou o primeiro dia de treinos na base. O CEO da Douro Azul, que vai fazer parte da missão NS-22 da empresa espacial privada Blue Origin e tornar-se o primeiro português a ir ao espaço, revelou que vai levar uma garrafa de vinho do Porto na viagem.

"Hoje foi um dia de teoria sobre segurança, de ajustes do fato e roupa a levar no dia da missão Shepard 22", conta Mário Ferreira, que revelou ainda que lhe foi permitido levar vinho a bordo. "Uma garrafa de vinho do Porto Vintage de 50 cl, com rolha de cortiça, vamos ver como se vai comportar o vinho sujeito a grandes forças G e ausência de gravidade".

A tripulação inclui cinco outras pessoas além do português, que avança que "os parceiros de viagem são todos muito divertidos e motivados" para o voo.