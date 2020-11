Mensagens no WhatsApp vão autodestruir-se ao fim de sete dias

B.S. Hoje às 16:59 Facebook

O WhatsApp vai permitir que os utilizadores eliminem as mensagens dos seus chats de forma automática.

A mais recente atualização da app vai ter uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores eliminar as mensagens automaticamente, sete dias após o envio. Esta característica terá que ser ativada em cada chat individualmente na opção "disappearing messages". Porém, as mensagens antigas não serão eliminadas e as capturas de ecrã não podem ser evitadas.

Ao contrário da competição, o WhatsApp, propriedade do Facebook, decidiu proporcionar alguma flexibilidade aos seus utilizadores. "Começamos com sete dias porque acreditamos que as conversas ao não serem permanentes oferecem alguma paz de espírito, mas mantêm-se práticas para que o utilizador não se esqueça sobre o que está a conversar", afirma a empresa.

Para além disso, o objetivo é que as conversas através do WhatsApp se tornem idênticas à realidade, cara a cara, e por isso não tem tudo de estar armazenado para sempre.

A possibilidade de eliminar mensagens surge um mês depois do lançamento, em alguns países como os EUA e o Brasil, de um serviço de compras. Este serviço permite que os utilizadores consultem catálogos de artigos para venda e concluam a compra sem sair da app. As lojas que já estão presentes no Facebook vão operar diretamente no WhatsApp, ou seja, não será necessária a criação de uma segunda loja. No entanto, pela primeira vez os utilizadores vão comprovar que as suas atividades na app alimentam a publicidade do próprio perfil do Facebook.

"Quando uma pessoa interage com uma loja do Facebook, essas interações e dados serão usados pelo Facebook. Isso inclui coisas como os produtos que procuram, itens que selecionam ou adicionam para compra" assegura Matt Idema, diretor de operações do WhatsApp.