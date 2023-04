Meta partilha código-fonte que permite animar desenhos infantis com IA

JN/Agências Hoje às 07:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Meta, que detém o Facebook, Instagram e ​​​​​​​WhatsApp, divulgou esta quinta-feira um código-fonte que permite animar desenhos de personagens humanos feitos à mão, como aqueles feitos por crianças, com inteligência artificial (IA).

A empresa abriu o código de animação e publicou o primeiro banco de dados do género com quase 180.000 desenhos de fãs para ajudar outros investigadores e criadores de IA a continuarem a inovar, destacou Mark Zuckerberg, fundador e diretor-executivo do Facebook em comunicado.

A Meta lançou o protótipo desta ferramenta de animação em 2021, e partilhou agora o código.

PUB

"Os nossos investigadores desenvolveram o primeiro método deste tipo para utilizar IA para animar automaticamente figuras de pessoas e personagens humanas desenhados à mão por crianças, ou seja, um personagem com dois braços, duas pernas e uma cabeça", realçou Zuckerberg, citado na nota de imprensa.

De acordo com a Meta, ao enviar os desenhos para este sistema, "pais e filhos podem ver os seus desenhos a transformarem-se em personagens em movimento que dançam e pulam".

"Ao ensinar a IA a trabalhar efetivamente com desenhos infantis, esperamos que este projeto nos aproxime da construção de uma IA capaz de entender o mundo do ponto de vista humano", sublinhou ainda a gigante tecnológica.