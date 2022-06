Metaverso: o universo virtual que pode crescer 5 biliões de euros até 2030

Maria Oliveira Hoje às 15:34 Facebook

O metaverso está a crescer e são cada vez mais as empresas e os utilizadores que se juntam a este universo virtual, que pode crescer 5 biliões de euros até 2030. Mas o que é, afinal, o metaverso e porque é que se está a tornar importante?

O universo virtual, conhecido por metaverso, está em crescimento e já não dá para o ignorar. As conclusões do estudo "Value creation in the metaverse" (criação de valor no metaverso), da McKinsey & Company, mostram que, até 2030, o metaverso pode crescer 5 biliões de euros, estando o comércio eletrónico representado como a maior força económica (quase 2,5 biliões de euros), à frente de setores como a aprendizagem virtual (257 mil milhões de euros), a publicidade (196 mil milhões de euros), e o gaming (119 mil milhões de euros).

O relatório tem por base múltiplas perspetivas e análises, incluindo um inquérito realizado a mais de 3400 consumidores e executivos sobre a adoção do metaverso, o seu potencial e o seu provável impacto no comportamento dos consumidores. Os investigadores entrevistaram, ainda, alguns dos criadores do metaverso, bem como especialistas da indústria.