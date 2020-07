Micro-pâncreas pode ser a nova esperança de tratamento para a diabetes

Ana Teresa Sousa Hoje às 12:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa Betalin Therapeutics está a desenvolver uma terapia inovadora para o tratamento da diabetes para substituir a insulinoterapia. O tratamento envolve um micro-pâncreas e os testes em humanos começam em 2021.

A empresa israelita Betalin Therapeutics criou um pâncreas "bio-artificial" que defende vir um dia a ser a cura para milhares de pessoas com diabetes do tipo 1 e 2 que necessitam de insulina. A bio-tecnológica optou por começar, no próximo ano, os testes em pessoas no Reino Unido, uma vez que o país já tinha, anteriormente, um tratamento para diabetes (Protocolo de Edmonton) que passa pela implantação de células beta - responsáveis por produzir insulina - no fígado, avança o britânico "The Guardian".

O micro-pâncreas tem uma tecnologia ainda mais avançada, diz a Betalin. Foi desenvolvida pelo professor Eduardo Mitrani, do Instituto de Ciências da Vida da Universidade Hebraica de Jerusalém, que adaptou o tecido pulmonar do porco, que contém células que libertam insulina com base nos níveis de açúcar no sangue do paciente. O micro-pâncreas é implantado sob a pele da coxa do paciente, recorrendo a anestesia local.

"A nossa tecnologia exclusiva permite que o corpo se cure", assegura Nikolai Kunicher, chefe-executivo da Betalin. "Por enquanto, o foco está na diabetes, mas há muito mais doenças que pretendemos curar com a ajuda dessa tecnologia".

De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, mais de 460 milhões de pessoas vivem com a doença. Os testes serão realizados em vários hospitais afiliados às universidade de Leeds e Newcastle, segundo Omar Masood, cirurgião de transplante do Reino Unido com experiência no combate à diabetes. O especialista afirma que este projeto tem potencial para ajudar até 400 mil pessoas no Reino Unido.

A empresa conta com um comité de aconselhamento que integra dois investigadores vencedores de um Nobel da Química.