Mundo dos jogos é aposta milionária para as marcas

Cátia Rocha, Dinheiro Vivo Hoje às 13:50

O mercado do "gaming" já vale 250 milhões de euros em Portugal. Worten e Fnac confirmam área de negócio como estratégica nas suas vendas.

O mundo dos jogos, ou "gaming", há muito que abandonou o estatuto de nicho de mercado e ganhou importância no mapa das indústrias que mais dinheiro movimentam. A área dos jogos, onde se incluem vendas de equipamentos como consolas, computadores, teclados ou auscultadores, junta-se às vendas de videojogos, dos jogos em ambiente "mobile" e ainda a uma fervorosa indústria dos torneios profissionais de jogos, com prémios milionários no setor profissional e que geram números elevados de audiências, com espectadores em vários pontos do globo, a acompanhar torneios completos através da Internet. O resultado de toda esta combinação de fatores? Uma indústria milionária, que até ao final deste ano pode representar 138 mil milhões de euros, a nível global.