Musk anuncia Linda Yaccarino como a nova CEO do Twitter

Elon Musk anunciou, esta sexta-feira, a nomeação de Linda Yaccarino, até agora diretora de publicidade do grupo NBCUniversal, como a nova CEO do Twitter, seis meses depois de ter comprado a rede social.

Enquanto Linda se concentrará, sobretudo, nas operações de negócios e em transformar o Twitter em um "app de tudo", Musk ficará encarregado do design e novas tecnologias, informou o próprio, no Twitter.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky - Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023