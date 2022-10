Musk não vai despedir 75% dos trabalhadores do Twitter. Mas 50% talvez

Elon Musk comprou o Twitter e despediu as principais chefias. A entrada do homem mais rico do planeta na rede social do passarinho azul coincidiu com o fim da linha para alguns executivos de topo, incluindo o diretor executivo, Parag Agrawal. Cortes que podem chegar a milhares de pessoas.

Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, é o novo patrão do Twitter. O empresário mudou o perfil naquela rede social, intitulando-se como "Chief Twit", sendo que em inglês "twit" significa "idiota", e mudou a localização para a sede daquela rede social em São Francisco.

O acordo de 44 mil milhões dólares (cerca de 43,6 mil milhões de euros) que permite a Musk adquirir o Twitter tinha como prazo de validade esta sexta-feira. A data havia sido definido pelo Tribunal de Delaware no início de outubro para dirimir o litígio entre o empresário e a administração daquela rede social, após o recuo do magnata, que quis cancelar a compra, em julho, depois de a anunciar, em abril.