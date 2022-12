Na luta contra o cancro masculino, o cuidado com a saúde mental é uma prioridade crescente

ANTHONY KING Hoje às 15:48 Facebook

O cancro da próstata é o segundo cancro mais comum nos homens e o seu diagnóstico - e tratamento - pode ter um custo para a saúde emocional e mental.

Num hotel na cidade escocesa de Aberdeen há cerca de 20 anos, o urologista James N'Dow e outros médicos reuniram um grupo de homens que tinham sofrido de cancro da próstata para saber mais sobre os seus cuidados antes e depois da cirurgia. Os clínicos ficaram atónitos com as respostas críticas, embora construtivas.

"Francamente, eles sentiam-se abandonados", disse N'Dow, da Universidade de Aberdeen. "Quando lhes demos alta após a cirurgia, pensámos que os seus médicos de clínica geral estavam a tomar conta deles e os seus médicos de clínica geral pensaram que nós o faríamos".

Atentos à mente

Lidar com a complexidade emocional e mental do cancro da próstata ganha importância a par com a deteção e cura da própria doença. O cancro da próstata é o segundo cancro mais frequente entre os homens na Europa e é por vezes erradamente visto como uma doença da velhice. Em 2020, causou cerca de 335 500 casos, representando 12,5% dos cancros diagnosticados na UE. N'Dow dirige um projeto da Iniciativa sobre Medicamentos Inovadores, o PIONEER, que visa o cancro da próstata e procura melhorar o seu diagnóstico e o tratamento. Uma iniciativa paralela financiada pela UE chamada FAITH está a desenvolver uma aplicação eletrónica para sobreviventes de cancro que poderá ajudar a detetar se a "nuvem negra" da depressão os persegue.

"A depressão é uma coisa importante nos sobreviventes", disse Gary McManus, que lidera o FAITH e trabalha no Walton Institute for Information and Communication Systems Science em Waterford, Irlanda.

Quatro em cada 10 homens que foram tratados para o cancro da próstata dizem estar ansiosos ou deprimidos até certo ponto, com problemas que pioram quanto mais avançado for o cancro, de acordo com um estudo de 2020 da Europa Uomo, um movimento europeu de apoio aos homens que vivem ou viveram esta doença. O cancro da próstata pode aumentar o risco de suicídio.

Parar a propagação

Quando o cancro da próstata é apanhado suficientemente cedo, o homem pode ser curado. Se se espalhar para além da próstata, o custo do tratamento é elevado e traz um benefício mínimo. Normalmente, a doença propagar-se-á (as metástases) aos ossos e gânglios linfáticos.

"Não é curável nessa fase", disse N'Dow. "Ainda estamos a encontrar demasiados homens com doença metastática, e isto é um fracasso do sistema".

Sem tratamento, o período médio de sobrevivência do cancro da próstata que se propagou para além da glândula é de cerca de 21 meses. Com algumas terapias mais recentes, alguns doentes com cancro da próstata metastásico podem sobreviver cinco anos ou mais.

Mesmo quando o cancro é agressivo, se estiver restrito à glândula prostática, o paciente pode ser curado por cirurgia ou radioterapia, ou por uma combinação das duas. Quase 95% destes pacientes continuam vivos até 15 anos após o seu diagnóstico. O tratamento pode, no entanto, afetar a função urinária ou erétil do homem. James N'Dow saúda as recentes recomendações da UE para o rastreio do cancro da próstata em homens, até aos 70 anos de idade, utilizando um exame de sangue e ressonância magnética com base no risco dom indivíduo. Alguns homens com mais de 50 anos e os de ascendência africana ou com antecedentes familiares de cancro da próstata correm um risco acrescido de desenvolver este cancro e devem ser alvo de deteção precoce.

Encontrar a tristeza

No meio dos esforços para melhorar a deteção e cura, a aplicação planeada pelo FAITH centra-se no bem-estar psicológico dos pacientes com cancro.

Embora esteja a ser testada em pessoas que superaram o cancro do pulmão e da mama, a aplicação poderia funcionar para os sobreviventes da doença noutras partes do corpo, incluindo a próstata. No seu estudo há dois anos sobre a ansiedade ou depressão entre homens que foram tratados para o cancro da próstata, o movimento Europa Uomo disse que 0,5% as sentiu num grau "extremo" e quase 4% em grau "grave". Quase 11% e 28% refere as categorias "moderado" e "ligeiro", respetivamente.

Uma espécie de rastreador, a aplicação está a ser desenvolvida pelo trabalho conjunto de médicos oncológicos e técnicos europeus. Os testes estão a decorrer em três hospitais na Irlanda, Espanha e Portugal.

Em casa, um relógio de pulso regista movimentos e padrões de sono numa aplicação telefónica. Os pacientes devem ocasionalmente responder a perguntas da aplicação, por exemplo sobre escolhas alimentares, enquanto um módulo de voz verifica quaisquer alterações no discurso da pessoa que possam indicar depressão.

No total, 27 medições estão a ser seguidas numa tentativa de descobrir quais poderiam assinalar uma trajetória descendente na saúde mental de um paciente. O desempenho será comparado com os questionários clínicos que os médicos já utilizam para monitorizar os pacientes.

"A partir do momento em que o paciente tenha saído do hospital, fica frequentemente por sua conta", disse McManus. "Se o hospital der esta aplicação ao paciente, os médicos podem monitorizar remotamente como se está a dar". A aplicação telefónica não enviará dados sensíveis do paciente para a Internet. Em vez disso, um algoritmo é atualizado no telemóvel e enviado à equipa de desenvolvimento, o que ajuda a melhorar o desempenho da aplicação.

«Vamos construir o nosso algoritmo e tentaremos escolher estas trajetórias a jusante», disse McManus. "Estamos basicamente a treinar a aplicação». Eventualmente, se a aplicação captar sinais preocupantes, "é dado um alarme no hospital e o paciente é contactado», disse ele.

Capacitar os doentes

O aspeto da saúde mental do diagnóstico e dos cuidados de saúde na luta contra o cancro deve de ser mais acompanhado em toda a Europa, segundo James N'Dow, que afirmou ser este um objetivo central da Associação Europeia de Urologia, onde é secretário-geral adjunto responsável pela educação.

"O impacto psicológico do diagnóstico ou das consequências do tratamento é enorme", afirmou. "Isto é algo que entendemos no PIONEER".

O projeto procurou assegurar que as comparações de tratamento tivessem em conta o impacto na qualidade de vida dos pacientes, tais como a função sexual, intestinal ou urinária. Também tem sido crucial identificar os resultados que mais interessam aos pacientes.

É por isso que o projeto PIONEER incluiu os próprios pacientes em discussões destinadas a determinar questões-chave de investigação ainda não respondidas sobre o cancro da próstata. "Os pacientes compreendem o que precisam", revela N'Dow. "O nosso trabalho é melhorar a vida dos mais vulneráveis e levá-los de volta à vida que conheciam antes de esta ser rudemente interrompida pela doença. O bem-estar psicológico do doente e das suas famílias deve ser reconhecido como central para isso".

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.