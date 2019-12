"Não sejas banana". O divertido apelo da GNR para o uso de cinto de segurança

Hoje às 15:20 Facebook

Nem a GNR passa ao lado da banana presa numa parede com fita-cola, uma obra artística vendida em Miami por mais de 100 mil euros.

Este domingo, na conta oficial no Facebook, a GNR deixou um alerta para quem segue na estrada. "Não sejas banana e usa cinto de segurança", pode ler-se na publicação, que conta já com mais de um milhar de partilhas.

Na publicação, pode ver-se uma clara alusão à obra do artista Maurizio Cattelan, uma banana presa à parede com fita cola. A obra "Comedian" está em exposição no espaço da galeria Emmanuel Perrotin e, de acordo com o jornal Miami Herald, o artista norte-americano David Datuna comeu no sábado, ao início da tarde, parte da obra - a banana.

No entanto, tal não estraga a obra, vendida a um colecionador de arte por cerca de 120 mil dólares (108 mil euros), de acordo com diretor das relações com museus da galeria Perrotin, Lucien Terras. "Ele não destruiu a obra de arte. A banana é a ideia", afirmou Lucien Terras, citado pelo Miami Herald.