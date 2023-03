NASA apresenta fato que levará a humanidade à Lua e mais além

JN Hoje às 19:59 Facebook

Resistente à radiação e a temperaturas extremas, o novo equipamento usado na Lua terá um capacete com câmaras de vídeo e permitirá aos astronautas deslocarem-se de forma natural.

A NASA apresentou esta quarta-feira o fato que os astronautas vão usar na missão Artemis III, que vai assinalar o regresso da humanidade à Lua 50 anos depois. Totalmente preparado para ambientes hostis, o fato, criado pela Axiom Space, privilegia a flexibilidade e está equipado com ferramentas e tecnologia necessárias à exploração do único satélite natural da Terra, que será então pisado pela primeira mulher.

Durante a missão - que arranca em 2025 e visa, no futuro, levar o ser humano a Marte - os astronautas estarão sujeitos a algo totalmente novo: temperaturas de 50º nas zonas com luz e de -200º nas regiões de sombra. Apesar de ter sido apresentado em preto, o fato usado na missão será branco. De acordo com os responsáveis da Axiom Space, embora não faça distinção entre versões feminina e masculina, a indumentária terá vários tamanhos disponíveis. "É ajustável às particularidades de cada corpo", garantiram, explicando que o produto final surge de investigações feitas pela agência espacial americana durante uma década.

Além disso, os astronautas poderão vestir-se de forma fácil e prática: o fato tem uma abertura atrás, como se fosse uma porta, que poderá ser fechada pela própria pessoa, sem necessitar de ajuda. Resistente a radiação, o equipamento tem poderosas luzes incorporadas, capacete com câmaras de vídeo de alta resolução e uma fralda com capacidade para excursões lunares de seis horas, permitindo movimentos muito mais naturais do que os seus antecessores. Sim, terminou a era dos astronautas a deslocarem-se aos saltinhos.

O trabalho de design, desenvolvimento, qualificação, certificação e produção dos fatos espaciais foi totalmente assumido pela Axiom Space, num investimento de 215 milhões de euros.

O polo sul da Lua é um terreno estratégico cuja exploração é altamente disputada pelas grandes potências espaciais - entre elas os EUA e a China - acreditando-se que lá existam grandes quantidades de água congelada. Essa água será fundamental para sustentar futuras colónias, fazer combustível e pôr em funcionamento todos os sistemas necessários à realização do próximo grande sonho da NASA: levar a humanidade ao Planeta Vermelho.