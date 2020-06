NASA cria colar que pretende evitar propagação da covid-19

JN Hoje às 19:09 Facebook

O dispositivo, impresso em 3D e com um sensor de proximidade, é ativado sempre que o utilizador aproxima as mãos do rosto, emitindo uma vibração.

Criado pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA, o PULSE é gratuito. Qualquer pessoa pode aceder à lista de peças necessárias, arquivos STL e instruções de montagem e, se tiver uma impressora 3D, produzir o seu próprio colar.

O projeto foi criado com objetivo de "minimizar a propagação da covid-19", que pode ser transmitida caso o indivíduo toque numa superfície infetada, levando, depois, a mão aos olhos, nariz ou boca.

Assim que ativado, o colar vibra para que o utilizador evite tocar no rosto, sendo que as vibrações emitidas vão crescendo, em intensidade, quando o toque está eminente.

A NASA recorda, ainda assim, que, apesar de ajudar a evitar a propagação do novo coronavírus, o objeto não dispensa a adoção das outras medidas de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde, nomeadamente o distanciamento social, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos e o uso de máscara, sobretudo em espaços fechados.