NASA planeia missão a asteroide mais valioso que toda a economia mundial

É um pote de riqueza incomensurável, a orbitar na cintura dos asteroides, a cerca de 370 milhões de quilómetros da Terra. O asteroide Psyche, descoberto em 1852, tem um valor dezenas de vezes superior a toda a economia mundial.

Um estudo recente feito à luz das objetivas do telescópio espacial Hubble descobriu que este asteroide, com 226 quilómetros quadrados de diâmetro, está carregado de metais como ferro e níquel.

Para os cientistas, o Psyche é um dos mais intrigantes objetos celestes a orbitar entre Marte e Júpiter, na chamada cintura dos asteroides. Composto unicamente por metal, demora cinco anos a orbitar em torno do sol e quatro horas a rodar sobre o próprio eixo.

"Temos visto meteoritos que sã maioritariamente de metal, mas Psyche parece único porque pode ser um asteroide totalmente de ferro e níquel", disse Tracy Becker, cientista planetário do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, nos EUA.

"A Terra tem um núcleo de metal, um manto e uma crosta. É possível que Psyche tenha sido um planeta em formação atingido por ouro objeto do Sistema Solar, tendo perdido aí o manto e a crosta", aventou Tracy Becker.

Descobrir se Psyche foi em tempos um planeta em formação, com um tamanho aproximado do de Marte, tendo em conta o núcleo metálico analisado, pode fornecer aos cientistas uma visão única sobre o Sistema Solar há milhões de anos, num tempo distante e remoto em que as colisões entre protoplanetas, como a que criou a Terra, eram comuns.

Segundo a BBC, o Psyche está na mira da NASA, a Administração Espacial Norte-Americana, que planeia uma missão de exploração ao asteroide, em 2022, com o apoio da Space X, a empresa de Elon Musk, também patrão da Tesla.