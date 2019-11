Netflix deixa de funcionar nestas televisões em dezembro

Hoje às 15:36 Facebook

A Netflix anunciou, esta semana, que vai deixar de funcionar em algumas Smartvs mais antigas de marcas como a Samsung, Vizion e o Roku.

A Samsung, uma das marcas mais vendidas, confirmou que os modelos de 2010 e 2011 serão afetados, enquanto que a Vizion adiantou que serão os modelos com mais de quatro anos que deixarão de suportar a Netflix. Por seu lado, a Roku deu conta de que os seguintes modelos também deixam de conseguir receber o popular canal de streaming: Roku 2050X, Roku 2100X, Roku 2000C, Roku HD Player, Roku SD Player, Roku XR Player and Roku XD Player.

Com o passar dos anos, é natural que alguns hardwares deixem de suportar determinados softwares. No entanto, no caso das televisões, que são compradas para terem um mais longo período de vida, o caso torna-se mais preocupante do que com os computadores ou os telemóveis.

E está longe de ser um problema exclusivo da Netflix. Também este ano, a Hulu, um sistema de filmes e séries concorrent à Netflix, deixou de funcionar nas televisões da LG anteriores a 2014 e o YouTube já não pode ser ativado nas televisões da Sony que foram desenvolvidas antes de 2012.

O que fazer para contornar a limitação?

No entanto, se tem uma PlayStatation 3, uma PlayStation 4 ou uma Xbox One, poderá continuar a ver Netflix nos modelos de televisão obsoletos. Além destes periféricos, dispositivos como a AppleTv ou o Chromecast poderão ser igualmente usados para contornar a limitação.

Também os telemóveis podem ser usados para contornar esta limitação. Mesmo com os sistemas mais antigos da Android ou da Apple, pode ver as séries ou filmes sem problemas ou enviá-los para qualquer televisão com o apoio do Chromecast.

A Netflix tem no site oficial uma lista de todos os dispositivos em que pode assistir aos filmes e séries sem qualquer tipo de limitação. ​​​​​​