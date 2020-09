Nova app junta dezenas de vídeos em tempo real

JN Hoje às 16:21 Facebook

Uma aplicação única desenvolvida em Portugal que permite usar imagens de vídeo capturadas simultaneamente por vários smartphones em tempo real para a transmissão de eventos é testada, este sábado, na Feira do Livro do Porto.

A transmissão poderá ser acompanhada em direto nesta mesma página a partir das 18.30 horas.

A ferramenta resulta de um projeto (CHIC) do qual o Jornal de Notícias faz parte. Coordenado pela MOG Technologies, tem ainda como parceiros o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência e o Canal 180.

Com esta aplicação qualquer pessoa, usando apenas o seu telemóvel e um web browser, vai poder contribuir com vídeo mostrando a sua visão, por exemplo, de um espetáculo, de um concerto ou de uma manifestação.

Assim, na experiência deste sábado, a aplicação vai colocar os espectadores no centro da produção do concerto das bandas "Coelho Radiotivo" e "Retimbrar". A edição é feita apenas com recurso a tecnologias baseadas na Internet, sendo possível haver uma comunicação direta entre quem realiza e quem está a fazer a captura das imagens.

Dado que a aplicação permite que estejam dezenas de participantes em simultâneo e usando apenas a Internet para acesso à mesmo, esta é uma nova ferramenta que permite aos organizadores de eventos proporcionarem uma nova experiência aos espectadores dos mesmos.

A aplicação, agora plenamente funcional, foi desenvolvida ao longo de dois anos e teve o seu primeiro teste em outubro de 2018 aquando de um miniconcerto de Tony Carreira na redação do "Jornal de Notícias".