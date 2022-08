Novas soluções para um turismo mais amigo do ambiente

JN Hoje às 15:04 Facebook

Com a indústria do turismo em alta após o levantamento das restrições pandémicas, muitos turistas estão à procura de formas de viajar mais responsáveis e sustentáveis. Mas o aumento anual de visitantes a estâncias balneares e destinos pode criar dores de cabeça ambientais para as pessoas que vivem nessas localidades.

Após dois anos de restrições e com uma procura reprimida, milhões de europeus estão a fazer malas e a afluir aos aeroportos para sair da rotina e relaxar. E para muitas pessoas que planeiam umas férias, uma viagem responsável tornou-se uma consideração importante.

As populares ilhas periféricas da Europa, desde o mar Egeu, passando pelas Baleares até às Canárias, são alguns dos locais mais do que prontos para receber novamente os visitantes. A pandemia cortou o número de visitantes em 70%, causando um enorme efeito de arrastamento para as economias locais.

Mas embora o turismo possa ser o pilar para as ilhas, como a maioria das coisas, isso tem um custo. Um afluxo de visitantes expectantes coloca pressão sobre o ambiente local, sobre sistemas de transporte e infraestruturas, e cria desafios também para a comunidade local.

Beijada pelo sol

Na ilha da Madeira beijada pelo sol, a cerca de mil km da costa de Portugal, a época estival está de volta em pleno à medida que os turistas regressam para desfrutar das deslumbrantes praias e vistas espetaculares da ilha. Mas à medida que os visitantes avançam para fora dos pontos mais populares da ilha em carros alugados, e entopem as estradas locais, os ânimos começam a esmorecer.

"Normalmente, há questões de sobrelotação, recursos insuficientes e falta de integração entre turismo e transportes", explica Claudio Mantero, sediado no Funchal. Mantero é o coordenador do projeto Civitas DESTINATIONS, que está a tentar melhorar as ligações entre turismo e transporte para destinos insulares como a Madeira.

Com este projeto, Mantero e a equipa estudaram o impacto do turismo nos sistemas de transporte na Madeira, Gran Canaria, Malta, Elba, Creta e Limassol. Utilizando sensores inteligentes para monitorizar como e quando os visitantes se deslocam, o seu trabalho tem ajudado a identificar o que pode ser necessário para mover as pessoas para escolhas de transporte mais ecológicas.

"A questão é reduzir o número de carros particulares", afirma Mantero. "Atualmente tudo está orientado para alugar um automóvel e passear de carro nas ilhas. Vemos múltiplas oportunidades para introduzir formas de transporte mais sustentáveis que podem atrair turistas e melhorar a experiência".

Aluguer de bicicletas

Exploraram novas experiências baseadas em tecnologia. Em Limassol, por exemplo, desenvolveram uma aplicação que fornece aos turistas informações de fácil acesso sobre o aluguer de bicicletas e passeios a pé. Entretanto, em Elba, criaram um centro online que reúne todas as opções de transporte sustentável e de viagens em transportes públicos num só local.

Soluções de baixa tecnologia também foram consideradas. Existem novos programas de formação para o pessoal hoteleiro sobre como orientar os turistas para onde podem alugar e andar de bicicleta. Isto inclui o aproveitamento de oportunidades de venda cruzada entre diferentes opções de transporte, por exemplo, oferecendo descontos aos turistas que utilizam transportes públicos.

Outras medidas exigiram alterações mais profundas nas infraestruturas de transporte, tais como novas rotas de autocarros para destinos rurais com informação mais clara para os turistas sobre onde sair e entrar. Em Limassol, foram também instalados suportes de bicicletas nos autocarros para permitir aos turistas combinar as visitas a estes locais rurais com alguma aventura ativa.

A bordo do e-bus

Como parte do projeto, foram adquiridos e testados centenas de novas bicicletas elétricas e um conjunto de novos autocarros elétricos para as ilhas. Isto inclui o primeiro e-bus de sempre a chegar a Creta. Ao demonstrar como são eficientes e práticos, o projeto ajudou a desbloquear novos financiamentos para mais autocarros o que, por sua vez, ajuda a melhorar a qualidade do ar.

No entanto, o principal ponto de partida para Mantero é a importância de uma melhor integração entre turismo e transportes. Ele vê uma oportunidade de integrar o turismo nos planos de mobilidade urbana sustentável e de criar um plano que pode ser partilhado para lá das ilhas.

"Com este projeto demonstrámos que existe uma oportunidade muito clara para uma maior cooperação entre o turismo tradicional e os transportes locais. Os turistas procuram uma experiência turística mais verde e, através dessa integração, sabemos que podemos trazer benefícios significativos para os visitantes e também para os residentes", acrescenta.

Questões Emblemáticas

O SmartCulTour é um projeto da UE diferente, que procura mudar a forma como passamos férias e melhorar a sustentabilidade do turismo. A funcionar na Bélgica, Croácia, Finlândia, Itália, Países Baixos e em Espanha, encoraja os turistas a deixarem as multidões para trás e a visitarem as zonas menos conhecidas, fora dos pontos turísticos típicos.

"A questão em muitos lugares não é, na realidade, demasiado turismo, mas sim demasiada concentração em certas áreas", diz o coordenador do projeto Bart Neuts, economista e especialista em turismo cultural do Departamento de Ciências da Terra e do Ambiente da KU Leuven, na Bélgica.

Os navios de cruzeiro que até há pouco tempo eram autorizados a navegar no coração da velha Veneza, os autocarros de turismo que enchiam as ruas de Barcelona ou os grupos de caminhadas de guarda-chuva que percorriam Paris, todos a tentarem fazer as mesmas visitas culturais, são emblemáticos das questões que certas áreas enfrentam.

Uma visão restrita do que constitui o património cultural domina as escolhas de viagem das pessoas, em detrimento de atrações menos conhecidas.

Ao trabalhar com as comunidades locais em seis "laboratórios vivos", a equipa SmartCulTour procura apoiar o turismo regional, destacando verdadeiros tesouros escondidos numa determinada região. Esses tesouros podem ser tangíveis, tais como edifícios ou intangíveis, como pessoas.

A equipa está a trabalhar com grupos locais em Roterdão para desenhar em conjunto, novos produtos de turismo cultural. Roterdão, cidade relativamente pouco visitada até há pouco tempo, conheceu um rápido crescimento nos últimos anos, devido à imagem urbana moderna da cidade. Esta vibração é algo que o laboratório vivo espera capitalizar.

Sabor mais intenso

Na área de Huesca, nas encostas dos Pirinéus espanhóis, o turismo está orientado para o esqui, com os visitantes a passarem principalmente pelos castelos, abadias, e adegas disponíveis para visita. O laboratório vivo de Huesca está a tentar criar um produto de turismo rural mais integrado para dar aos visitantes um sabor mais completo da região.

E no longínquo Utsjoki na Lapónia - o município mais a norte da Finlândia - o laboratório local do projeto SmartCulTour viu uma oportunidade de expandir a estação turística para além do Verão, quando os visitantes chegam para pescar salmão selvagem. Apresentar a cultura indígena Sámi às pessoas, de uma forma culturalmente sustentável poderia abrir novos caminhos para o turismo na região.

Embora caiba agora aos intervenientes locais gerir as novas ideias e comercializar novas férias, Neuts pensa que o potencial é claro, uma vez que os turistas de hoje em dia procuram viagens mais experimentais.

"Sabemos que os turistas continuarão a visitar os grandes destinos, mas há um número crescente também à procura desse tipo diferente de experiências".

Se o turismo sustentável for apoiado para crescer em locais fora da rota turística batida, pode ajudar estes destinos a tornarem-se economicamente mais resilientes a longo prazo. Mas por enquanto, esse processo necessitará tanto de investimento comunitário como de apoio político local para se desenvolver.

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.