O "Ecrã Azul da Morte" da Microsoft vai mudar de cor

A Microsoft vai mudar o seu famoso "Ecrã Azul da Morte" (BSOD, na sigla em inglês) para preto no Windows 11. É a primeira grande mudança desde que a Microsoft adicionou uma cara triste à tela do Windows 8 em 2012 e os códigos QR em 2016.

A gigante tecnológica introduziu o BSOD pela primeira vez no Windows 3.0, fornecendo uma forma de diagnosticar falhas de hardware e memória.

A tela aparece quando os utilizadores têm um problema no computador, geralmente solicitando uma reinicialização.

Agora, de acordo com o "The Verge", a famosa tela azul vai mudar de cor. Embora passe a ser o "Ecrã Preto da Morte", vai manter-se idêntico ao encontrado no Windows 10: o rosto triste vai continuar a aparecer, bem como o código QR e o aviso das falhas.

Ainda não se sabe porque é que a Microsoft decidiu mudar a cor da tela de erro. Porém, o portal teoriza que a empresa está a rever muitas partes do Windows 11 com uma nova abordagem para o sistema operacional, como é o caso do menu Iniciar e do Explorador de Ficheiros.

O Windows 11 foi lançado no mês passado e estará disponível como uma atualização gratuita para utilizadores do Windows 10 - embora alguns dispositivos não consigam executar o novo sistema, que requer um mínimo de 64 gigabytes de armazenamento e quatro gigabytes de RAM.

A Microsoft vai desligar o Windows 10 em 2025.