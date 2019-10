O Facebook e as notícias

Ivo Neto Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Facebook começou com os testes do Facebook News, nos EUA. Através de uma parceria com empresas da área do jornalismo, a rede social vai passar a ter uma área dedicada às notícias. Não são, ainda, conhecidas datas de uma possível chegada do projeto à Europa.

A nova função vai ser testada junto de algumas centenas de pessoas, que vão passar a ver conteúdos informativos numa área da sua conta do Facebook. O "The Wall Street Journal" e o "BuzzFeed" são apenas dois dos parceiros da rede social neste novo projeto.

Algumas das empresas envolvidas serão mesmo pagas pelo Facebook para mostrarem as suas notícias, o que já mereceu críticas à rede social que pode deixar de fora importantes projetos como o "The New York Times".

Os conteúdos serão curados por uma equipa de jornalistas que vai definir o que é importante ou não, juntamente com o algoritmo do Facebook. "As pessoas querem e beneficiam de experiências personalizadas no Facebook, mas sabemos que existem aspetos que transcendem a experiência individual. Queremos apoiar ambos",lê-se em comunicado.

O novo projeto surge apenas um ano depois de o Facebook ter anunciado que iria alterar o algoritmo privilegiando as publicações de "amigos" em detrimento dos posts feitos por páginas, onde se pode incluir as páginas dos jornais, passando os utilizadores a verem menos notícias.