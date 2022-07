O Facebook mudou. Estes são os novos espaços da rede social

Mariana Coelho Dias JN/DV Hoje às 18:51 Facebook

A Meta reformulou o Facebook para dar "mais controlo" aos utilizadores, defende. Enquanto o Feeds conecta as pessoas, a Home dá a conhecer novos conteúdos de entretenimento de forma personalizada.

Depois de anunciar que queria dar mais controlo aos utilizadores sobre o conteúdo que encontram na plataforma, a Meta apresentou agora duas novidades que vão chegar ao Facebook.

A rede social vai passar a ter o Feeds, um novo espaço dentro da aplicação que permite ver as publicações mais recentes de amigos, páginas ou grupos, onde também é possível criar uma lista de favoritos para filtrar o conteúdo que mais interessa, criando assim um novo separador.

Já o espaço principal que aparece ao abrir a rede social passa a designar-se de Home. Este espaço dedica-se ao acesso ao entretenimento e à descoberta de conteúdos no Facebook, onde é possível ver vídeos do reels, histórias e recomendações de conteúdo personalizadas.

"Enquanto a secção Home é um espaço de descoberta para encontrar novos conteúdos e receber recomendações, o Feeds pretende conectar o utilizador às pessoas e comunidades do Facebook que já conhece", clarifica a Meta através de comunicado.

Segundo a empresa, a partir desta quinta-feira, 21 de julho, alguns utilizadores vão começar a ver na aplicação o atalho para o separador Feeds. No sistema operativo iOS, o separador vai estar na parte inferior da aplicação. Já no Android estará na parte superior. Os separadores na barra de atalhos são alterados consoante as ferramentas que o utilizador mais utiliza na aplicação. No entanto, é possível personalizar os atalhos para que a barra demonstre sempre a mesma disposição".

A Meta diz ser expectável que as alterações aconteçam em todo o mundo na próxima semana e que, nos próximos meses, avaliará a opinião dos utilizadores para poder continuar a "oferecer-lhes uma experiência que permite maior controlo e poder de decisão".

