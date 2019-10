O Instagram ficou às escuras. Que vantagens traz a mudança?

Hoje às 14:38 Facebook

Primeiro foi o iOS 13, a mais recente versão do sistema operativo do iPhone, a escurecer a interface das aplicações do telemóvel. O sucesso da mudança levou o Instagram a seguir as pegadas da Apple e, agora, a rede social também ficou "às escuras". Será que esta alteração traz vantagens? Os especialistas dizem que sim.

O "dark mode" (modo escuro) veio para ficar e também já está presente no Android 10, a versão mais recente do sistema operativo da Google. Se o utilizador tiver ativado esse modo em qualquer um dos sistemas, não terá que fazer mais nada: ao atualizar para a versão mais recente, o Instagram irá ativar o modo escuro automaticamente. Por isso, não se assuste se o ecrã ficar todo negro, primeiro estranha-se. Mas será que se vai entranhar?

Segundo o jornal "El País", a chegada do modo escuro ao Instagram era há muito esperada pelos utilizadores, sendo que a rede social tinha muitos espaços com tons de branco na sua interface. "Por que é que adotar o modo escuro é importante?", questiona aquele diário.

O que este novo modo faz é basicamente inverter a tonalidade da interface nos ecrãs de computadores e telemóveis e, onde até então se viam tons claros, passam a estar tons de cinza ou pretos. A primeira vantagem é que essa distribuição de tonalidades é equivalente ao impacto na visão de desligar as luzes de uma sala: os olhos relaxam e param de receber estímulos intensos. De certa forma, reduz a fadiga visual. Por outro lado, ao seguir certos padrões estéticos, este modo acompanha a tendência atual, que é como quem diz "está na moda".

Além disso, existe uma outra vantagem, bem mais prática, que tem sido recebida com entusiasmo pelos utilizadores: o novo modo permite economizar bateria, sobretudo nos telemóveis com ecrãs OLED. De acordo com o "El País", a Google reconheceu que o modo escuro pode reduzir o consumo de bateria entre 14% e 60% num telemóvel Android. Outras empresas, como o Twitter ou o YouTube, também já disponibilizam esse modo nas aplicações para dispositivos móveis e nas respetivas páginas da Internet.

"A maior vantagem desse modo é que reduz a fadiga visual, algo cada vez mais importante devido ao aumento do tempo de utilização de dispositivos, especialmente dispositivos móveis", explicou àquele jornal Fernando Suárez, presidente do Conselho de Faculdades Oficiais de Engenharia da Computação. "Às vezes, olhar para o passado também nos permite evoluir e melhorar a experiência do utilizador".

Agora que o Instagram e outras redes já têm o modo escuro, fica a expectativa em relação a uma possível mudança semelhante no WhatsApp.