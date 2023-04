O JN quer ouvir a opinião dos seus leitores

JN Hoje às 18:17 Facebook

Pioneiro ao criar um site de notícias em 1995 e o primeiro também a lançar uma app mobile, em 2010, o JN ousou sempre inovar. Com esta ambição de levar a informação a qualquer lugar e a qualquer hora, tornou-se numa marca multiplataforma de informação credível e eficaz, criando grande envolvência com os seus mais de 2,8 milhões de leitores.

É precisamente hoje, numa altura em que o JN está a reforçar esta aposta na inovação, que queremos conhecer a opinião dos nossos leitores, através de um questionário muito breve (dura apenas 5 minutos).

O objetivo deste questionário, elaborado pela FT Strategies, consultora de assinaturas do prestigiado jornal "Financial Times", em nome do JN, é ajudar-nos a compreender melhor as necessidades, valores, preferências e comportamentos dos nossos leitores, para melhor servi-los no propósito de lhes continuar a levar o rigor, objetividade e a credibilidade que são características de sempre da nossa informação.

Obrigado por nos dar a sua opinião, que desde sempre valorizámos.

Pode responder AQUI