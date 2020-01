Ivo Neto Hoje às 15:37 Facebook

Ano novo imagem nova. O Facebook arranca 2020 com uma imagem renovada. O "update" já começou a chegar a alguns utilizadores. Uma imagem mais simples e que vai privilegiar os grupos e comunidades que os utilizadores integram.

O anúncio já tinha sido feito em abril, durante a conferência do Facebook, mas só agora se tornou visível. No entanto, nem todos os utilizadores têm acesso ao novo visual, que tal como acontece com outras atualizações, vai ser feito de forma gradual.

A imagem da nova versão do Facebook Foto: DR

Ainda assim, já é possível vislumbrar o impacto da atualização. "O Novo Facebook", tal como é apelidado pela imprensa da especialidade, vai ter um "design" mais simples, privilegiando tons como o branco e o cinza, abdicando da barra azul que se destaca no topo da página.

O "feed" de notícias também vai perder destaque, uma vez que a rede social vai privilegiar os grupos e as comunidades a que o utilizador pertence. Os ícones que dão acesso às notificações, ao Marketplace e ao Messenger saltam agora para o topo da página.

Esta não é a primeira vez que a maior rede social do Mundo tenta inovar a imagem. Em 2013, o Facebook também desenvolveu uma série de testes, junto de alguns utilizadores. No entanto, e fruto do "feedack" negativo que teve, a atualização não se concretizou.