Ópera com reclusos e a arte de chegar aos desfavorecidos e marginalizados

Uma apresentação especial de ópera em Lisboa melhora a inclusão para os marginalizados enquanto a literacia digital criará novas oportunidades artísticas. O TRACTION é um projeto europeu que quer fazer chegar a arte aos que mais longe estão dela.

Quatro cantores profissionais portugueses desempenharam os papéis principais numa nova ópera baseada na «Odisseia» de Homero, numa sala de concertos lotada em Lisboa, em meados de junho.

Também no palco naquela noite estiveram 16 artistas amadores da cidade Leiria, onde são membros da população da "prisão escolar" da cidade. A prisão aloja infratores na faixa etária entre os 16 e os 21 anos.

Além disso, um segundo grupo de reclusos de Leiria participou no espetáculo por ligação vídeo a partir de um palco que se encontrava na prisão a 150 km de distância. Bem-vindo ao TRACTION, um projeto de investigação europeu que combate a exclusão social recorrendo à ópera. As pessoas por detrás deste projeto estão a redefinir uma atividade que é frequentemente vista como sendo de elite, para que alguns dos grupos mais marginalizados da sociedade - jovens delinquentes, migrantes e pobres rurais, para citar apenas três - possam encontrar uma expressão para si próprios.

Novas linguagens artísticas

"Através da cocriação entre artistas profissionais e não profissionais, novas histórias estão a emergir, novas ideias são testadas, novas linguagens artísticas são estabelecidas", explica François Matarasso, um artista comunitário autónomo que trabalha com o projeto TRACTION.

"Prisão, migração, pobreza e coragem já foram temas de óperas no passado", diz Matarasso, "mas não como são contadas pelas pessoas mais afetadas, nas línguas que falam, e na música que cantam".

O TRACTION pertence a um grupo de projetos de investigação europeus que exploram a interseção entre criatividade, sociedade e tecnologia - e a capacidade dos artistas para reduzir a desigualdade na era digital.

A ópera é a obra de um trio de compositores portugueses e chama-se "O Tempo (Somos Nós)".

Cada um dos compositores, que são todos amigos, fez duas de seis cenas, que demoram 90 minutos a representar. O libreto, um texto que acompanha a ópera, é também de um português nativo.

Segundo Matarasso, a história é baseada no mito de Ulisses e da sua esposa Penélope. Enquanto Ulisses é o vagabundo que faz escolhas e enfrenta tentações, Penélope faz escolhas e enfrenta as suas próprias tentações enquanto espera pacientemente pelo regresso do seu marido da Guerra de Tróia.

"Tornou-se uma metáfora para a experiência da prisão, da separação e das escolhas que as pessoas enfrentam", acrescenta. "A história saiu de oficinas de cocriação entre o escritor e os compositores na prisão - cada um passou algumas semanas a fazer sessões com reclusos".

"Enquanto cantores profissionais preenchiam os papéis de barítono principal da ópera, soprano, mezzo-soprano e tenor, os prisioneiros cantavam principalmente como coro", diz Matarasso.

Além disso, três reclusos tinham papéis falados a solo, cinco faziam números de rap a solo, um atuava a solo como beatboxer e dois apresentaram leituras de texto a solo.

Capacidade de audiência

A 16 de junho, a audiência de 1200 pessoas no centro de arte moderna da Gulbenkian em Lisboa, incluiu os ministros da Justiça e da Cultura de Portugal juntamente com o chefe do serviço prisional do país. Uma segunda récita foi ali levada a palco a 17 de junho de 2022.

"As artes são centrais para a forma como as sociedades falam consigo próprias. O TRACTION está a encontrar novas formas de fazer ópera na, com e para a sociedade diversificada e democrática de hoje".

Expressão de valores

As récitas de "O Tempo (Somos Nós)" apresentaram cerca de 30 reclusos, jovens detidos na prisão por delitos graves e que cumprem penas que, segundo Matarasso, duram normalmente vários anos.

A tecnologia que desempenhou um papel fundamental para tornar possíveis as representações de ópera foi desenvolvida pelo próprio TRACTION. O seu vídeo "Co-Creation Stage" liga locais e pessoas em tempo real, permitindo múltiplas fases e participantes em diferentes locais atuarem em conjunto.

O TRACTION, que começou em 2020 e decorre ao longo deste ano, está também por detrás de iniciativas de ópera em Espanha e na Irlanda envolvendo populações urbanas e rurais que normalmente não têm a proximidade da ópera.

Em Barcelona, o projeto envolve pessoas em risco de exclusão social, com as atuações principais e finais a terem lugar em outubro de 2022.

Em Tallaght, uma cidade grande e em rápido crescimento a sul de Dublin, o projeto mostrará como a realidade virtual pode chegar às pessoas que vivem em áreas remotas e rurais, e coloca a língua irlandesa no centro de uma história de responsabilidade ambiental.

Mikel Zorrilla, coordenador do TRACTION e diretor de meios digitais na Vicomtech em Espanha, disse estar determinado a que o projeto deixe as suas marcas muito para além de 2022.

"Uma das nossas obsessões é criar um legado depois do TRACTION - partilhar tudo o que aprendemos e experimentámos com a comunidade da melhor maneira possível", afirma Zorilla.

A equipa exportará os princípios, tecnologia e abordagem metodológica que funcionaram para eles após a conclusão do TRACTION e todas as organizações no âmbito do projeto continuarão a investigação.

Desigualdade digital

A tecnologia é um elemento central da ARTSFORMATION, que se debruça sobre a desigualdade na arena digital.

O projeto está a investigar formas de melhorar a literacia digital tanto de artistas como de pessoas comuns, incluindo os provenientes de áreas geograficamente isoladas e com vulnerabilidades socioeconómicas.

O estudo inclui uma gama diversificada de atividades, tais como oficinas de trabalho, exposições e residências programadas em diferentes países europeus.

"Os artistas e as artes em geral estão também a fazer parte do que por vezes denominaram "um mar agitado" onde há sempre ondas a vir na nossa direção, abanando-nos e por vezes não nos deixando fazer uma pausa para respirar, parar e repensar novos modelos», afirma Christian Fieseler da ARTSFORMATION.

Professor de gestão de comunicação na BI Norwegian Business School em Oslo, está a trabalhar em conjunto com artistas e cidadãos "para desenvolver as suas competências e capacidades de resposta a esse "mar agitado" de transformação digital".

Fieseler argumenta que as formas de arte socialmente empenhadas são importantes.

Refletindo sobre a arte

"É assim que a arte age como um agente refletor, que não só denuncia questões sociais críticas mas também procura repensar novas possibilidades, novas alternativas e uma melhor qualidade de vida para aqueles que sofreram os rigores do infortúnio".

Uma compreensão mais profunda do papel da arte em denunciar abusos na sociedade é outro objetivo da ARTSFORMATION.

"Durante séculos, as artes têm servido como mensageiros de poderosas reflexões sociais sobre os problemas quotidianos da sociedade", diz Fieseler.

"Num mundo mediado pela tecnologia, as artes ainda têm o mesmo poder para chamar a atenção para situações injustas e desumanas e têm a capacidade de redefinir novas perspetivas para evitar futuros distópicos".

A investigação neste artigo foi financiada pela UE. Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.