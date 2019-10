Os novos emojis inclusivos da Apple: menstruação e género não-binário

Hoje às 15:08 Facebook

A Apple alargou a oferta de emojis para incluir versões não-binárias de quase todas as figuras humanas. Na lista de novos símbolos, há um sobre menstruação que era há muito pedido por organizações de defesa dos direitos das mulheres.

Os quase 400 novos emojis e os outros tantos redesenhados vieram com o lançamento da mais recente atualização de software da empresa, o iOS 13.2. Meses depois de ter sido a Google a oferecer aos utilizadores do sistema Android uma gama de emojis mais socialmente inclusivos, a Apple estendeu a não-binariedade a criaturas fantásticas como sereias, fadas e vampiros.

Não-binário (ou agénero) é um termo usado para descrever pessoas que não se identificam total ou parcialmente com um género específico

A comunidade LGBTQ está, na sua maioria, a comemorar os novos símbolos, que expandem a inclusão e a diversidade da biblioteca de emojis. Mas há quem critique a tipologia dos símbolos não-binários por reforçar uma ideia estereotipada de como são ou devem ser as pessoas que não se identificam com um género específico.

A nova atualização do iOS 13.2 também inclui emojis inclusivos no que diz respeito à mobilidade - com pessoas que usam cadeiras de rodas, bengala, aparelhos auditivos e braços e pernas mecânicos - e outros como um alho, um sari indiano, uma máscara de mergulho, um yo-yo, um banjo e um cubo de gelo.

Entre os novos símbolos da lista e os símbolos atualizados com novos designs -que pode descobrir aqui - destaca-se um que deixou contentes as organizações e personalidades que lutam pelo fim do estigma associado ao período menstrual: uma pinga vermelha que representa sangue. Num inquérito lançado em 2017 pela associação britânica "Plan International" para que houvesse um novo emoji representativo da menstruação, a maior parte do 54 mil inquiridos escolheu o símbolo de um par de cuecas manchadas com sangue, mas o design não foi aceite pela empresa que gere os emojis, a Unicode Consortium, e a instituição acabou por juntar-se ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido para enviar a nova proposta, que agora ganha vida nos ecrãs.

Segundo a Emojipedia, a "Wikipedia" dos emojis, há mais de três mil símbolos. Em 2010, havia só 625.

Marcas apostam na inclusão de géneros

A identidade de género tornou-se num foco para marcas e empresas. Recentemente, a aplicação de encontros Tinder permitiu aos utilizadores exibirem as identidades sexuais e de género. No ano passado, a gigante da moda H&M lançou uma coleção para pessoas não-binárias. E, no mês passado, a Mattel, fabricante dos bonecos G.I. Joe e Barbie, lançou uma linha neutra a nível de género.