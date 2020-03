Os purificadores de ar portugueses que destroem o coronavírus

Dinheiro Vivo Hoje às 19:47 Facebook

A portuguesa Airfree anunciou que está a exportar semanalmente milhares de aparelhos purificadores de ar para a China e Hong Kong. A tecnologia mata o vírus, diz a empresa.

A epidemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe uma necessidade que se tornou num aumento de negócio para a empresa portuguesa Airfree.

A marca nacional, especialista no tratamento do ar dos espaços internos, também doou mais de uma centena de aparelhos (Airfree P40 e P80), ao Guangdong Hospital of Traditional Chinese Medical, um dos mais importantes da província de Guangdong, na China, indica a empresa em comunicado. Os consultórios e salas de isolamento para o estágio inicial de avaliação dos pacientes estão a ser equipados com os aparelhos saídos de Portugal.

A Airfree explica em comunicado que existem vários estudos que confirmam a inativação de vírus com a aplicação de calor. "Os vírus coronários, como o Covid-19, SARS, MERS e Influenza possuem proteínas sensíveis à temperatura, que podem ser totalmente desnaturadas a elevadas temperaturas", explica a empresa.

De que forma o Airfree destrói vírus e bactérias?

A empresa portuguesa explica que usa a tecnologia TSS (Thermodynamic Sterilization System) patenteada, "exclusiva" dos seus aparelhos, que "destrói os vírus do ar a 200º C nos mini dutos cerâmicos do interior dos aparelhos (ceramic core), sendo que o calor transmitido para o ambiente equivale, apenas, a uma lâmpada de 50 watts". A tecnologia Airfree "destrói, em vez de filtrar e reter temporariamente, os vírus", isto em aparelhos que a empresa diz não necessitarem de filtros ou ventiladores, nem de manutenção.

Os vários modelos Airfree são utilizados em casas de habitação, escritórios, bibliotecas, hospitais e edifícios "doentes" (onde evitam a formação de mofos), hotéis e elevadores, e também em câmaras frigoríficas, onde evitam o bolor nas frutas e queijos.