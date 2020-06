Os "reis" nacionais do Tik Tok

Rui Pedro Pereira Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Rita Pereira dança com o filho, Sofia Ribeiro faz ginástica e Rui Unas treina em família. Tudo isto em vídeos com música de 30 segundos, no Tik Tok. O que tem de especial a maior rede social do Mundo?

É o novo vício dos adolescentes... e das figuras públicas que, graças à aplicação, chegam aos fãs de uma forma mais direta e divertida. O Tik Tok já é a maior rede social do Mundo, com 500 milhões de utilizadores ativos. O sistema de "download" inventado na China não é mais do que uma plataforma para vídeos com os protagonistas a cantarem e a dançarem, em "playback", o que dá origem a situações divertidas. São vídeos curtos, de 30 segundos, e o que sobressai é o registo "lip sync", em que os protagonistas simulam a voz de quem quiserem, com o português do Brasil em larga vantagem.

No caso das celebridades nacionais, o Tik Tok assume-se como a alternativa principal (ou complemento) ao Instagram e ao Facebook e possibilita que as figuras públicas sejam criadoras dos seus próprios conteúdos, ditar tendências, mobilizar milhares de seguidores e, claro, chegar às marcas e aos patrocinadores que lhes pagam consoante o número de visualizações.

Em Portugal, a moda parece ter vindo para ficar e já há alguns "reis": Rita Pereira não prescinde das danças com o seu filho, Lônô, Sofia Ribeiro não se cansa de fazer ginástica, Rui Unas costuma brincar em família e Margarida Corceiro não perde um momento de diversão ao ar livre ao lado do jogador do Atlético Madrid João Félix.

Rita Pereira

Um dos vídeos mais visualizados pertence a Rita Pereira, em brasileiro. Em biquíni, a atriz e apresentadora da TVI revela por que razão convive tão bem com opiniões negativas. "Você é magra, te criticam, você é gorda, te criticam, você é tímida, te criticam, você é extrovertida, te criticam, você morre, ah, era uma pessoa boa, era". Os seguidores adoraram, mobilizaram-se e o resultado... mais de 100 mil visualizações.

O grito de Cláudio Ramos

Na lista dos mais ativos seguem-se Eduardo e Joana Madeira (nas brincadeiras com a filha) e a dupla de atores Ana Guiomar e Diogo Valsassina. O "javali challenge" protagonizado pelo casal bateu todos os recordes de audiências.

Mas, no Tik Tok, nada bate o grito de Cláudio Ramos pela concorrente Noélia, do "Big brother 2020". São centenas e centenas de utilizadores a imitar o apresentador do "reality show" da TVI a gritarem "Noooéliiiaaaa!" Mais uma vez, Rita Pereira ganha aos pontos e, na sua piscina, puxa pelo nome da participante do "BB2020" e grita a bom gritar com as suas cadelinhas. Cláudio Ramos confessa que adorou.