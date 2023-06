Os segredos do sucesso empresarial e a importância do "capital paciente"

Tom Cassauwers Hoje às 15:30 Facebook

O Conselho Europeu de Inovação (CEI) tem um novo Presidente do Conselho de Administração, Michiel Scheffer. Com um orçamento de 10 mil milhões de euros, o CEI tem por objetivo identificar e desenvolver novas tecnologias e descobertas científicas. Numa entrevista à revista Horizon, Scheffer analisa a tarefa que tem pela frente, onde considera que a inovação na Europa é forte e onde é necessário fazer melhor.

Michiel Scheffer não é novo no mundo da inovação. Durante 15 anos, este neerlandês dirigiu uma empresa de consultoria em inovação para empresas de moda e têxteis. Além disso, foi ministro regional na província neerlandesa de Gelderland. Agora, Scheffer diz estar ansioso por começar o seu novo trabalho em Bruxelas como presidente do Conselho de Administração do CEI.

Qual dos seus empregos anteriores - na academia, na indústria ou na política - o preparou melhor para o cargo de presidente do CEI?

Com surpresa, as minhas responsabilidades políticas foram provavelmente as que melhor me prepararam. Os desafios com que me deparei nessa altura são semelhantes aos que vou enfrentar agora. É claro que é importante saber como funciona a investigação académica e como funcionam as empresas em fase de arranque. Mas foi a política que me preparou melhor.

Fui ministro da província holandesa de Gelderland. Há quinze anos, a província vendeu algumas empresas públicas, gerando liquidez. Liderei o fundo que investiu este dinheiro. Investimos 600 milhões de euros em empresas em fase de arranque e em expansão e tenho orgulho no trabalho que realizámos. É uma versão mais pequena do que estou prestes a vivenciar com o CEI.

E o seu trabalho como empresário?

Nasci numa família de têxteis. Estão no meu ADN há três gerações. Como empresário, ajudei empresas têxteis nos seus processos de inovação. Mas também tentei desenvolver as minhas próprias tecnologias em empresas em fase de arranque. No entanto, é preciso notar que todos esses projetos de arranque falharam.

O que é que aprendeu com o fracasso?

Por um lado, eu próprio vivi os problemas que as empresas em fase de arranque enfrentam. É preciso ter um capital que seja paciente. Numa determinada fase, é necessário escalar uma tecnologia, o que pode custar milhões de euros. Isto significa que são necessárias boas fontes de capital, que é onde algumas ideias falham. Espero que o CEI possa ajudar a resolver este problema.

Uma empresa em fase de arranque deve também considerar a Europa como o seu mercado de partida. Não podemos considerar apenas os nossos países ou regiões como os nossos únicos mercados. É necessária a Europa para construir uma empresa à escala.

A sua atividade como consultor centrava-se nos setores têxtil e da moda. Que lições aprendeu com eles?

A moda é um setor muito inovador. Em cada estação, têm de apresentar novas ideias e recombinar conceitos. O que, surpreendentemente, é uma mentalidade muito útil para a inovação europeia em tecnologias de ponta, porque o pensamento transversal é fundamental neste domínio. Muitas vezes, combinam-se diferentes domínios ou indústrias. Por exemplo, são utilizados novos materiais para construir tecnologias médicas. E é isso que o ecossistema europeu de inovação faz bem. Os elementos estão perto uns dos outros.

Nos Estados Unidos, o Silicon Valley está geograficamente muito longe, por exemplo, do Triângulo de Investigação (uma área na Carolina do Norte com grande incidência nas indústrias médicas). Na Europa, somos melhores nesta inovação intersectorial, algo com que estou bastante familiarizado devido à minha experiência na moda.

O que pensa sobre o chamado Paradoxo Europeu da Inovação, a ideia de que a Europa é líder mundial em ciência e investigação, mas que não é boa a transformar esse conhecimento em novas empresas e atividade económica?

O paradoxo existe, mas não é uma realidade imutável. Há regiões na Europa que conseguiram ultrapassar esse paradoxo. Conseguiram investir corretamente os fundos e criar uma rede de empresas em fase de arranque. Estou a pensar em cidades como Eindhoven, Grenoble ou Tallinn. A nível regional, há histórias de sucesso.

Os EUA e a China, os outros dois grandes blocos económicos, têm mercados internos muito mais coerentes e um governo forte. A Europa tem potencialidades, mas, fundamentalmente, continua a ser constituída por 27 países membros diferentes. Existe, evidentemente, o mercado único, mas, sobretudo para as empresas em fase de arranque, as opções de financiamento continuam a ser fragmentadas. O CEI pretende criar um mercado único para o capital de risco.

E os investidores privados? Não os está a excluir?

Trabalhamos «em grupo» e nunca o avançamos sozinhos. Quando damos capital, só investimos quando investidores privados se juntam a nós. Queremos atrair os privados que investem em capital de risco, não competir com eles. Os investidores públicos reduzem muito o risco do trabalho dos investidores privados de capital de risco. Fazem uma seleção e procedem aos deveres de diligência, reduzindo o trabalho que os investidores privados teriam de fazer. Os estudos mostram que as empresas em que os investidores públicos e privados trabalham em conjunto têm mais hipóteses de sobreviver do que as empresas que apenas recebem investimento privado.

Será que um fundo da UE precisa mesmo de investir em capitais próprios?

Em todas as grandes transições tecnológicas dos últimos 400 anos, o investimento público desempenhou um papel importante. Pode ser sob a forma de participações de capital ou de contratos públicos. É claro que é preciso ser prudente, mas a história mostra que funciona. Após as últimas décadas neoliberais, pode ser um pouco novo para os governos voltarem a fazer investimentos em participação no capital, mas a longo prazo é perfeitamente normal que o façamos.

Por outro lado, acha que os investidores privados em capital de risco são demasiado avessos ao risco na Europa?

Isso pode acontecer, mas há muitos investidores privados que assumem riscos. O maior problema na Europa é que os investidores institucionais, como os fundos de pensões ou mesmo os gabinetes de gestão patrimonial (fundos que gerem e investem o dinheiro de famílias ricas), investem muito pouco em capital de risco. O desafio é fazer com que estes fundos maiores invistam uma parte maior do seu capital em capital de risco, o que, por sua vez, dará um impulso às empresas europeias em fase de arranque.

Tendo um grau de doutoramento, como podemos estimular os cientistas a dedicarem-se também ao empreendedorismo?

Temos de estimular o espírito empresarial entre os cientistas. Não há lugares suficientes para todos os estudantes de doutoramento nas universidades. Além disso, há muitos estudantes de doutoramento que preferem o empreendedorismo ao mundo académico. Foi também o que aconteceu comigo há 30 anos. Isto não significa, naturalmente, que o empreendedorismo seja apenas para os cientistas.

As empresas mais bem-sucedidas são lideradas por equipas diversificadas. É necessário misturar cientistas com pessoas com objetivos mais comerciais. Esta diversidade, aliás, deveria estender-se também ao género. Verificamos que as equipas empresariais que incluem também mulheres são mais bem sucedidas do que as equipas compostas apenas por homens. As equipas empresariais transfronteiriças também são mais bem-sucedidas. O empreendedorismo não tem a ver com um génio solitário, mas com equipas diversificadas.

Há quem considere que pode estar a instalar-se uma recessão. Qual é o papel que o CEI deve desempenhar neste tipo de ambiente de financiamento?

O CEI deve funcionar como capital paciente. Temos um compromisso de investir a longo prazo. O instrumento também precisa de existir durante muito tempo. Esperamos que os Estados-Membros continuem a apoiá-lo no próximo programa de trabalho, após 2027. Estamos confrontados com transições tecnológicas a muito longo prazo, por exemplo, no domínio da sustentabilidade, que vão até 2050 e para além dessa data. Precisamos de instrumentos financeiros que possam pensar nestes horizontes a longo prazo.

Como novo presidente do CEI, quais serão as suas primeiras ações?

Alguns ecossistemas regionais de inovação já funcionam muito bem, mas outros ainda não funcionam. Quero dedicar muita atenção aos países e regiões que precisam de ajuda. Uma das minhas principais atividades seria visitar diferentes ecossistemas. Em julho, começo por Portugal, que tem um ecossistema tecnológico muito bom. Mas depois gostaria também de visitar a Bulgária, a Eslovénia, a Croácia e a Polónia. A isto chama-se "alargamento". Deixamos que estas regiões aprendam com outras histórias de sucesso, como o imec em Leuven, na Bélgica, ou a Enterprise Ireland na Irlanda.

Temos também de orientar os investimentos para áreas estrategicamente importantes para a Europa. Um dos pontos fortes da Europa é, por exemplo, a agricultura. Devemos explorar as oportunidades de nos fornecer determinados materiais ou recursos utilizados em produtos químicos e farmacêuticos.

Os agricultores poderiam, por exemplo, fornecer ácido láctico a partir do açúcar, que pode ser utilizado para fabricar plásticos. As indústrias de base biológica, como a agricultura, podem, desta forma, ser associadas à nossa procura de maior autonomia em áreas económicas estratégicas.

Que dicas tem para futuros empresários?

Um empresário precisa de amigos críticos. É preciso aprender a contar a sua história e a ouvir as críticas. Os bons empresários também nunca trabalham sozinhos. Tente juntar-se a uma equipa e torne-a diversificada.

UMA NOVA AGENDA EUROPEIA PARA A INOVAÇÃO E O CEI

Está em curso uma nova vaga de inovação: a inovação tecnológica profunda, enraizada na ciência, tecnologia e engenharia de ponta, que combina frequentemente avanços nas esferas da física, da biologia e digital com o potencial de fornecer soluções para os muitos desafios globais que enfrentamos. Com a nova Agenda Europeia da Inovação, a UE está a apresentar novas medidas concretas para ajudar os empresários inovadores e empresas em fase de arranque altamente tecnologias, a conseguirem colocar as suas inovações no mercado.

O Conselho Europeu de Inovação (CEI) apoia as mais promissoras empresas em fase de arranque altamente tecnologias na Europa, para que possam expandir as suas inovações revolucionárias através do Fundo CEI, uma combinação de subvenções públicas e de investimento paciente em capitais próprios. O Fundo deverá tornar-se o maior investidor em tecnologias de ponta em fase de arranque na Europa, mobilizando um orçamento de 10 mil milhões de euros para o CEI, a fim de angariar 30 a 50 mil milhões de euros de outros investidores privados.

Este artigo foi originalmente publicado na Horizon, a Revista de Investigação e Inovação da UE.