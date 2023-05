"Padrinho da Inteligência Artificial" alerta para perigos da tecnologia

JN / AFP Hoje às 08:05 Facebook

Um cientista de computação, apelidado de "padrinho da inteligência artificial", deixou o seu emprego no Google para falar sobre os perigos da tecnologia.

Geoffrey Hinton, que criou uma tecnologia de base para sistemas de inteligência artificial (IA), disse ao jornal norte-americano "The New York Times" que os avanços feitos no campo representam "riscos profundos para a sociedade e a humanidade". "Veja como era há cinco anos e como é agora", disse. "Pegue na diferença e propague-a-la. Isso é assustador."

Hinton disse que a competição entre gigantes da tecnologia está a levar as empresas a lançar novas tecnologias de IA em velocidades perigosas, arriscando empregos e espalhando desinformação. "É difícil ver como se pode evitar que os maus atores a usem para coisas más", continuou.

Em 2022, a Google e a OpenAI - a start-up por trás do popular chatbot de IA ChatGPT - começaram a criar sistemas com quantidades muito maiores de dados do que antes. Hinton disse que acreditava que esses sistemas estavam a eclipsar a inteligência humana de alguma forma por causa da quantidade de dados que estavam a analisar. "Talvez o que está a acontecer nesses sistemas seja realmente muito melhor do que o que está aa a acontecer no cérebro", explicou.

Embora a IA tenha sido usada para apoiar trabalhadores humanos, a rápida expansão de chatbots como o ChatGPT pode colocar empregos em risco. A IA "tira o trabalho árduo", mas "pode tirar mais do que isso", garantiu.

O cientista também alertou sobre a potencial disseminação de desinformação criada pela IA, dizendo que uma pessoa deixará de saber "o que é verdade".

Hinton notificou a Google sobre a sua renúncia no mês passado. Em comunicado, Jeff Dean, principal cientista da Google AI, agradeceu a Hinton. "Como uma das primeiras empresas a publicar os Princípios de IA, continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da IA", lê-se no comunicado. "Estamos continuamente a aprender a entender os riscos emergentes enquanto também inovamos com ousadia".

Em março, Elon Musk e vários especialistas pediram uma pausa no desenvolvimento de sistemas de IA para dar tempo de garantir que são seguros. Uma carta aberta, assinada por mais de mil pessoas, incluindo Musk e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, foi motivada pelo lançamento do GPT-4, uma versão muito mais poderosa da tecnologia usada pelo ChatGPT. Hinton não assinou a carta na época, mas disse ao "The New York Times" que os cientistas não devem "aumentar [o ChatGPT] até que tenham entendido se conseguem controlá-lo".