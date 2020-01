Panelas ligadas ao telemóvel e chuveiros que dão música. As novidades de Vegas

Hoje às 17:44 Facebook

É a Meca dos amantes da nova tecnologia e arranca terça-feira em Las Vegas, nos EUA. O CES, uma das maiores feiras de tecnologia do Mundo, promete novidades, sobretudo no campo da inteligência artificial, no 5G e na tecnologia de vigilância. Realiza-se no Centro de Convenções de Las Vegas e permanece até dia 10 de janeiro.

Como seria de esperar, nesta feira de tecnologia há apostas das grandes empresas tecnológicas, como é o caso da Amazon e da Google, na área dos assistentes virtuais, como o Alexa ou o Google Home. De acordo com um estudo desenvolvido pela IDC, o número de aparelhos inteligentes de apoio às tarefas domésticas cresceu cerca 24%.

Um das propostas mais interessantes da CES é um chuveiro, o "The Moxie", que pode ser emparelhado com o Alexa, e que tem incorporado um altifalante. Completamente à prova de água, ajudará quem gosta de ouvir música enquanto toma banho.

E para mudar de músicas ou aumentar o volume do som enquanto toma banho pode usar um comando de voz. Outra das novidades neste aparelho, que no eBay é vendido por cerca de 100 euros, está relacionada com a possibilidade de transportar para outro local da casa o altifalante.

Numa altura em que cada vez mais pessoas se preocupam com a saúde alimentar, a Smartypans é uma frigideira inteligente que, com o apoio de uma aplicação para smartphone, pesa a comida, informa sobre o peso do que lá está colocado e permite, até, registar uma receita que pode, depois, ser partilhada com outros utilizadores. Está à venda em alguns sites de tecnologia por cerca de 200 euros.

Ainda no campo da alimentação, o PantryOn's, uma espécie de estante inteligente, destaca-se pela possibilidade de criar listas de compras automáticas com base nos produtos que possam faltar. O sistema também tem integrada uma aplicação para onde são enviadas informações relativas aos produtos em falta e que ajudarão os utilizadores na altura de ir ao supermercado.

E numa altura em que os carros elétricos estão em franco crescimento, novas marcas, como a Byton e a Fisker, também irão apresentar os seus modelos. O Ocean, um SUV da Fisker, pretende concorrer com a Tesla. A empresa tenciona começar a produzir o carro em 2021 para o começar a vender em 2022.

O desafio político

Mas a CES vai muito mais além da componente tecnológica e em Las Vegas é preciso prestar atenção aos movimentos políticos que por lá vão acontecer.

É que os desentendimentos de Trump, que também estará presente no evento, com a China fez com que algumas empresas chinesas se afastassem do certame. Ivanka Trump é também uma das convidadas da feira de tecnologia e irá ser entrevistada por Gary Shapiro, responsável pela CES. Ele que há uns tempos pediu aos Americanos para se operem a Trump devido ao racismo.

Jane Horvath, responsável pela privacidade da Apple, vai também fazer uma intervenção pública.